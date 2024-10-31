《Ａ股行情》滬指收升０﹒４％成交破２﹒２萬億，全月挫１﹒７％

《經濟通通訊社３１日專訊》１０月最後一個交易日，Ａ股三大指數小幅上升，滬綜指收升

０﹒４２％，報３２７９﹒８２點，未能收復三千三；深成指小升０﹒５７％，創業板指升

０﹒６％。成交放量，兩市全日交易額突破２﹒２萬億元（人民幣．下同），為１０月９日以來

最高，較上個交易日放量大增３７０８億元或二成。

９月底一系列增量刺激措施出台，鼓舞Ａ股暴漲收尾，投資者經過十一長假的醞釀期待，於

１０月８日蜂擁入市，兩市創出３﹒４５萬億元的天量交易額。惟Ａ股當日坐過山車，先飆升一

成衝上３６７４點，再急速回落、升幅腰斬收市，隔日（９日）更開啟跌勢，滬指單日挫

６﹒６％，令假期前摩拳擦掌的投資者大感失望。

隨後多項經濟數據公布，９月新增貸款遠遜預期，進出口增速雙雙放緩，同月ＣＰＩ、

ＰＰＩ數據均遜預期，三季度ＧＤＰ增速則放緩至４﹒６％……數據反映中國內需依然疲弱，令

Ａ股走勢反覆，經常維持升一日跌一日的狀態。全月計，滬綜指累跌１﹒７％，相比９月全月大

漲１７％，差距頗大。



＊多元金融領漲，地產股反彈＊



今天發布的ＰＭＩ數據令人鼓舞，多元金融板塊走強，全日漲近７％；券商反彈，天風證券

（滬：６０１１６２）、哈投股份（滬：６００８６４）及第一創業（深：００２７９７）等漲

停；半導體板塊無懼美國圍堵，全日升２﹒５％，新相微（滬：６８８５９３）、德邦科技

（滬：６８８０３５）、通富微電（深：００２１５６）紛紛升停。

國有六大行今日發布公告，將從１１月１日起，對商業性個人住房貸款利率實行新的定價機

制。這意味著人行一個月前發布的完善商業性個人住房貸款利率定價機制要求，正式落地。房貸

客戶可申請變更重定價周期，調整周期選擇有３個月、６個月或１年，若未來利率下行，選擇更

短周期的貸款人就能更早地享受到降息優惠。

消息利好地產板塊漲逾３％，北辰實業（滬：６０１５８８）、衢州發展

（滬：６００２０８）、深深房Ａ（深：００００２９）、深振業Ａ（深：０００００６）升停

收市。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８９１﹒０４ ＋０﹒０４

上證綜合指數 ３２７９﹒８２ ＋０﹒４２ ８６４９﹒７１

上證Ａ股指數 ３４３７﹒７８ ＋０﹒４２

深證成份指數 １０５９１﹒２２ ＋０﹒５７ １３５２３﹒５０

深圳創業板指數 ２１６４﹒４６ ＋０﹒６０

上證Ｂ股指數 ２７７﹒７０ ＋１﹒４７ ４﹒９４

深證Ｂ股指數 １２３６﹒６９ ＋１﹒１４ １﹒７８

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