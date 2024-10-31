《國企紅籌》金隅集團（０２００９）第三季純利升１﹒９倍

《經濟通通訊社３１日專訊》金隅集團（０２００９）（滬：６０１９９２）公布，截至９

月３０日止第三季純利約３﹒７億元（人民幣．下同），升１﹒９倍，每股盈利３分，扣除非經

常性損益之虧損１﹒６７億元，營業收入３１５億元，升３４％。

該集團指，首三季虧損４﹒４億元，去年同期純利１０６１萬元，每股虧損４分，扣除非經

常性損益之虧損２２億元，營業收入７７０億元，升６％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

