《國企紅籌》金隅集團（０２００９）第三季純利升１﹒９倍

《經濟通通訊社３１日專訊》金隅集團（０２００９）（滬：６０１９９２）公布，截至９
月３０日止第三季純利約３﹒７億元（人民幣．下同），升１﹒９倍，每股盈利３分，扣除非經
常性損益之虧損１﹒６７億元，營業收入３１５億元，升３４％。
該集團指，首三季虧損４﹒４億元，去年同期純利１０６１萬元，每股虧損４分，扣除非經
常性損益之虧損２２億元，營業收入７７０億元，升６％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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31/10/2024 08:54
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常性損益之虧損１﹒６７億元，營業收入３１５億元，升３４％。
該集團指，首三季虧損４﹒４億元，去年同期純利１０６１萬元，每股虧損４分，扣除非經
常性損益之虧損２２億元，營業收入７７０億元，升６％。（ｗｈ）
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