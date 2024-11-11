【國務會議】李強：改進對外貿企業的金融服務，優化跨境貿易結算

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李強主持召開國務院常務會議

，審議通過《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》，研究深化新時代養老服務改革發展的有

關舉措。



＊穩妥推進與更多國家商簽互免簽證協定＊



會議指出，要切實做好促進外貿穩定增長工作，為經濟持續回升向好提供有力支撐。要加大

金融支持力度，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，用足用好小微外貿企業政策性貸款，在授

信、放款、還款等方面持續改進對外貿企業的金融服務，優化跨境貿易結算，幫助企業提升匯率

風險管理水平。

同時，要壯大外貿新動能，促進跨境電商發展，推進海外智慧物流平台建設。要強化外貿企

業服務保障，推動綠色貿易、邊民互市貿易、保稅維修創新發展，提升外貿海運保障能力，加大

對外貿企業減負穩崗的支持力度。要吸引和便利商務人員跨境往來，穩妥推進與更多國家商簽互

免簽證協定。

會議又指出，要更好滿足老年人多層次多樣化需求，要強化以失能老年人照護為重點的基本

養老服務，著力增加護理型床位，加大養老護理人員培訓力度，特別是對於高齡、獨居等特殊困

難老年人，要有針對性提供助餐、助浴、居家適老化改造等服務。要進一步激發養老事業和養老

產業發展活力，大力發展銀髮經濟。

