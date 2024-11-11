《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監連開兩場行業機構座談會

《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



證券基金機構要更好發揮關鍵紐帶作用

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中證監主席吳清近日在上海召開兩場行業機構座談會，與證券公司、公募基金和私募基金負責人

代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清表示，證券基金機構要更好發揮連接資本市場各參與方

的關鍵紐帶作用，加快提升專業能力，提高內控和治理水平，健全投資者保護工作機制。



第七屆進博會按年計意向成交突破８００億美元

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第七屆中國國際進口博覽會閉幕新聞通氣會１０日公布，第七屆中國國際進口博覽會成交活躍，

按一年計意向成交金額８００﹒１億美元，比上屆增長２％。



貨幣調控將提高精準度，加強與財政政策配合

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近期，一攬子增量政策落地，有力提振了市場信心。專家表示，當前經濟運行仍面臨困難和挑戰

，外部不確定性也在上升。未來貨幣政策將保持穩健寬鬆基調，加大調控強度並提高精準性，加

強和財政政策的協調配合，為經濟穩定增長創造良好的貨幣金融環境。





《上海證券報》



中證監連開兩場行業機構座談會

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中證監主席吳清近日在上海召開兩場行業機構座談會，強調加快提升投行、投資、投研等專業能

力，培育核心競爭力，有效服務投資融資等各方需求，促進市場功能更好發揮。



上交所召開第十四次會員大會

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上交所９日召開第十四次會員大會。大會審議通過了第五屆理事會工作報告、總經理工作報告、

第三屆監事會工作報告、年度財務決算及預算報告，選舉產生了第六屆理事會，邱勇當選新一屆

理事會理事長。



進一步完善高水平制度型雙向開放的規則與制度

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中證監國際顧問委員會第２１次會議８日以線上線下相結合的方式在上海召開。與會委員建議進

一步完善高水平制度型雙向開放的規則與制度，完善便利外資投資中國的措施，增強政策制定的

穩定性和透明度，強化與國際市場投資者的溝通與交流。





《證券時報》



證券基金機構要健全投保工作機制

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中證監主席吳清近日在上海召開兩場行業機構座談會，與證券公司、公募基金和私募基金負責人

代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清表示，證券基金機構要更好發揮連接資本市場各參與方

的關鍵紐帶作用，加快提升投行、投資、投研等專業能力，提高內控和治理水平，加強對創新產

品的風險控制，健全投資者保護工作機制，加強投資者服務。



完善高水平雙向開放制度，便利外資投資中國

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近日，中證監國際顧問委員會第２１次會議以線上線下相結合的方式召開。委員們高度評價中國

資本市場高水平對外開放取得的積極進展與成果，建議進一步完善高水平制度型雙向開放的規則

與制度，完善便利外資投資中國的措施，增強政策制定的穩定性和透明度，強化與國際市場投資

者的溝通與交流。



化債「組合拳」卸包袱提信心，更大力度財政擴張政策可期

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中央政策「及時雨」，助力地方「輕裝」再啟程。化債「組合拳」在緩釋地方政府化債壓力的同

時，還有望改善營商環境，提振經營主體信心。專家表示，化債思路的改變更值得關注，在發展

中化債，預期更大力度的增量財政政策正在路上。（ｌｃ）

