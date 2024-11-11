《神州經脈》十月新增貸、社融增量均遜預期，新能源車產銷增五成

《神州經脈》今日（１１日）Ａ股低開高走，滬綜指收升０﹒５１％，報３４７０﹒０７點

，深成指大升２％，創業板指更漲３％。滬深兩市全天成交額約２﹒５１萬億（人民幣．下同）

，較上個交易日縮量１７３８億或６﹒５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日低開低走，收報７﹒１８９９，較上個交易日４時

３０分收盤價跌２５１點子，兩連跌，創８月２日以來逾三個月新低，全日在７﹒１７５４至

７﹒１９３８之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７８６，較上個交易日跌３５３點

子，創去年１１月３日以來逾一年新低，上個交易日報７﹒１４３３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美芯片戰持續，外媒引述知情人士透露，美國已致函台積電，要求其從周一（１１日）

起停止向中國客戶提供用先進芯片。這些７納米或以下芯片用於人工智能加速器和圖形處理器

（ＧＰＵ）。據報道，收到美國商務部信函後，台積電已經通知受影響客戶，從周一開始暫停發

貨。



２﹒ １０月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額３０９﹒７１萬億元，同比增長７﹒５％，增速優於預

期的６﹒９％，並較９月加快０﹒７個百分點。狹義貨幣（Ｍ１）餘額６３﹒３４萬億元，同比

下降６﹒１％，降幅較９月收窄１﹒３個百分點。



３﹒ １０月末，人民幣貸款餘額２５４﹒１萬億元，同比增長８％，增速略低於市場預期的

８﹒１％。按上月公布的９月末人民幣貸款餘額２５３﹒６１萬億元計算，１０月新增人民幣貸

款４９００億元，低於預期的７０００億元，亦遠低於９月的１﹒５９萬億元。前十個月，人民

幣貸款增加１６﹒５２萬億元。初步統計，２０２４年１０月末社會融資規模存量為

４０３﹒４５萬億元，同比增長７﹒８％。



４﹒ 前十個月社會融資規模增量累計為２７﹒０６萬億元，比上年同期少４﹒１３萬億元。按

人行上月公布的首九個月社融規模增量２５﹒６６萬億元計算，１０月社融規模增量約１﹒４萬

億元，低於預期的１﹒５４５萬億元，並較９月的３﹒７６萬億元減少逾半。



５﹒ 商務部網站今日就原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施發布補充公告稱，自

２０２４年１１月１５日起，進口經營者在進口相關產品時，應據本公告所確定的各公司的保證

金比率向中國海關提供相應的保證金或保函。其中，３家被抽樣公司馬爹利股份有限公司的保證

金比率為３０﹒６％、法國軒尼詩公司為３９％、埃．雷米馬丹公司（港譯「人頭馬」）

３８﹒１％；其他配合調查的公司３４﹒８％；其他歐盟公司３９％。此前商務部決定自１０月

１１日起採用保證金形式對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施，保證金率介乎

３０﹒６％至３９％。



６﹒ 中汽協數據顯示，１０月總體汽車產銷分別完成２９９﹒６萬輛和３０５﹒３萬輛，同比

分別增長３﹒６％和７％。其中，新能源汽車產銷分別完成１４６﹒３萬輛和１４３萬輛，同比

分別增長４８％和４９﹒６％，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的４６﹒８％。期內總體

汽車出口５４﹒２萬輛，環比增長０﹒５％，同比增長１１﹒１％。



７﹒ 深圳公積金中心發布兩項文件徵求意見稿，擬提高深圳市公積金貸款最高額度，加大對繳

存職工的利息補貼力度。其中，職工個人申請公積金貸款，最高額度由現行的５０萬元提高至

６０萬元；家庭共同申請公積金貸款，最高額度由現行的９０萬元提高至１１０萬元。累計繳存

一年或以上、五年以下，補貼標準將由歷年結息總額的５％提高至１０％；累計繳存五年或以上

、十年以下，補貼標準將由歷年結息總額的８％提高至１５％；累計繳存十年或以上，補貼標準

由歷年結息總額的１２％提高至２０％。



８﹒ 據國家外匯局上周五（８日）公布的第三季中國國際收支平衡表顯示，金融帳戶中直接投

資負債減少８１億美元，比第二季的減少１４８億美元收窄近半；上半年該數值為減少４６億美

元，即今年前９個月外國投資者已撤走多達１２７億美元。外電認為，過去三年外商在中國投資

的下滑源於地緣政治緊張局勢、對中國經濟的悲觀情緒以及中國國內企業在汽車等行業的激烈競

爭等。這種下降趨勢若在今年餘下時間持續，將是至少自１９９０年開始有可比數據以來首次年

度外商直接投資（ＦＤＩ）淨流出。（ｓｌ）

