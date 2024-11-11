《鍾之日記》化債失望，港股連跌

《鍾之日記》１１月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
人大常委會上周五（８日）宣布規模１０萬億人民幣的地方政府化債方案，但欠缺直接財政
支出刺激內需，市場難掩失望情緒。港股今日低開低走，盤中一度瀉逾５００點，午後跌幅逐漸
收窄，恒指全日收報２０４２６，跌３０１點或１﹒５％，連跌兩日累挫５２６點。主板成交超
過２０４３億元。
＊Ａ股低開高走，半導體領先大市＊
今日Ａ股低開高走，滬綜指收升０﹒５１％，報３４７０﹒０７點，深成指大升２％，創業
板指更漲３％。滬深兩市全天成交額約２﹒５１萬億人民幣，較上個交易日縮量１７３８億人民
幣或６﹒５％。
行業板塊方面，半導體遙遙領先，全日飆６﹒４％；互聯網、軟件服務升幅靠前。概念板塊
亦以半導體產業鏈領先，先進封裝漲逾７％，存儲芯片股收升６﹒６％。美國據報要求台積電停
止向中國客戶供應ＡＩ芯片，該消息推動市場對國產芯片替代的預期。
中汽協數據顯示，１０月總體汽車銷量及新能源銷量同比均增。汽車整車股震盪拉升，長安
汽車（深：０００６２５）漲停。該公司於上周發布了無隔膜固態鋰電池技術，預計到２０２７
年完成全固態電池的裝車驗證，２０３０年實現全固態電池量產裝車。
＊化債方案「杯水車薪」，市場不賣帳＊
萬眾期待的中國財政刺激措施在上周五收盤後公布，人大常委會議通過規模達「６＋４」萬
億人民幣的地方政府化債方案，看似規模大，但所謂的增量財政政策，全數用於置換存量隱性債
務，完全沒有新增公共支出來刺激消費，市場不能不感到失望。
反應在今日的港股市場，內需股大跌，華潤啤酒（００２９１）挫４﹒６％，農夫山泉
（０９６３３）跌逾３％，康師傅控股（００３２２）及海底撈（０６８６２）均跌逾２％。
仍待搶救的中國樓市，亦沒見突破，財長藍佛安開利好支票，表示明年將實施更加給力的財
政政策；其中，支持房地產市場健康發展的相關稅收政策，已按程序報批，近期即將推出。內房
股提不起勁，龍湖集團（００９６０）挫５％，為最差成份股，中國海外發展（００６８８）大
跌４％，華潤置地（０１１０９）跌２％。
分析指，中國新一輪地方債置換方案的出發點簡而言之，一是地方債務地方還；二是隱性債
務顯性化，短期高息債務長期低息化；三是堅決杜絕化債愈化愈多。市場對方案大失所望，原因
或在無論１０萬億總規模，還是５年節約利息６千億，相比龐大的地方隱性債務和天量支出，都
顯杯水車薪。
＊無懼美國封鎖，中芯逆市漲＊
外電消息指，美國商務部去信晶圓代工龍頭台積電，要求其停止向中國供應先進ＡＩ芯片，
市場對國產替代的預期上升，中芯國際（００９８１）今早高開近５％後，最多升近６﹒７％，
全天漲３﹒３％，連升三日共９﹒４％。華虹半導體（０１３４７）單日漲７﹒２％，晶門半導
體（０２８７８）升３﹒５％。
據《路透》引述知情人士透露，美國要求限制某些７納米或更先進設計芯片出口中國，據悉
該些芯片用於人工智能加速器和圖形處理器（ＧＰＵ）。台積電已通知受影響客戶，從今日起開
始暫停向他們提供有關產品。對此，美國商務部及台積電發言人暫無回應，台灣的經濟部門１０
日則指，台積電有與政府定期討論出口管制議題，也明確說明會遵守台灣與國外的法規，惟此事
相關細節還是問台積電「比較適合」。
值得留意的是，幾周前台積電通知美國商務部，稱發現旗下一款產品被用於華為昇騰ＡＩ芯
片，台積電表示已暫停發貨予被認為是華為白手套的中國公司算能科技。
另外，中芯上周發布三季報，里昂稱其收入達標，今季收入指引好過預期，並相信業務受惠
功率半導體與人工智能市佔率持續提升，將有利股價表現，上調目標價逾五成至３１﹒９元，重
申「跑贏大市」評級。
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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