《Ａ股焦點》創興資源確認實控人涉集資詐騙被立案調查，現跌４％

《經濟通通訊社１１日專訊》被曝失聯兩個月，創興資源（滬：６００１９３）上周五（８

日）正式確認，公司實際控制人余增雲已被立案調查，涉嫌集資詐騙。創興資源股價今早開盤跌

停後拉升，現跌３﹒８５％，報４元人民幣。



＊創興資源：余增雲立案調查事項與公司無關＊



回溯此前公告，余增雲在去年４月份才剛剛入主創興資源，當時，余增雲通過旗下浙江華僑

實業有限公司（以下簡稱華僑實業）作價５﹒４５億元人民幣接下創興資源原控股股東所持

２３﹒９％股份，正式入主上市公司。不過，到今年９月，余增雲所持超六成上市公司股份已經

被質押。



基於這一背景，創興資源在上周五的公告回應稱，余增雲未在公司擔任董事、監事或高管職

務，其被立案調查事項與公司無關，公司經營管理情況正常。創興資源此前還曾披露，華僑實業

對公司不存在非經營性資金佔用、違規擔保等情形。華僑實業與公司在資產、業務、財務等方面

均保持獨立。



＊據報余增雲已出境，處於「被逮捕」狀態＊



據了解，余增雲同時是華僑控股集團實控人，集團下設華僑基金、華僑財富、華僑資產、華

僑貨幣、華僑創投和犛牛科技六個板塊。



據《財聯社》引述華僑控股內部人士稱，余增雲目前處於「被逮捕」狀態，同樣被逮捕的還

有華僑基金總裁楊宇瀟、犛牛科技運營總監虞之煒，這三人在９月１２日的處理結果為「刑事拘

留」，１０月２５日轉為「逮捕」。亦有內媒報道稱，余增雲、楊宇瀟等人已被有關部門確認為

「已出境」。



時間追溯至今年９月，華僑控股旗下的多款黃金理財產品在８月底９月初爆雷，無法兌付，

當時華僑控股的工作人員就已經聯繫不上余增雲。創興資源９月９日公告，股東華僑實業無法與

公司實控人余增雲取得聯系。



創興資源１１月７日發布異動公告指出，實控人余增雲間接持有公司股份１﹒０２億股，佔

公司總股本的２３﹒９０％，其中６７００萬股被質押，佔其持有公司股份的６５﹒９０％。若

因債務問題導致質押股份處置，可能影響公司股權結構穩定性。（ｊｑ）

