《Ａ股焦點》貴州茅台擬每股派發現金紅利２３﹒８８元，現跌１％

《經濟通通訊社１１日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）上周五（８日）發布公告，宣

布截至２０２４年９月３０日，公司未分配利潤高達１９２９﹒０４億元（人民幣．下同）。貴

州茅台計劃以實施權益分派股權登記日的公司總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利

２３﹒８８元（含稅）。



根據２０２４年９月３０日公司總股本１２﹒５６億股計算，此次擬派發的現金紅利總額將

達到３００﹒０１億元。該利潤分配方案需提交至公司股東大會審議通過後方可實施。



貴州茅台股價今早低開低走，現跌１﹒４９％，報１５８５﹒９２元。



根據此前披露的《２０２４－２０２６年度現金分紅回報規劃》，貴州茅台擬決定在

２０２４年至２０２６年，公司每年度分配現金紅利總額不低於當年實現歸母淨利潤的７５％，

每年度現金分紅分兩次（年度和中期分紅）實施。



今年６月，貴州茅台發布２０２３年年度權益分派實施公告，每股派發現金紅利

３０﹒８７６元（含稅），共計派發現金紅利３８７﹒８６億元。



業績方面，今年前三季度，貴州茅台實現營收１２３１﹒２３億元，同比增長１６﹒９１％

；歸母淨利潤為６０８﹒２８億元，同比增長１５﹒０４％。（ｊｑ）

