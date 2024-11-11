  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

11/11/2024 10:49

《Ａ股焦點》長飛光纖Ａ升４％，逾４億購激光技術公司拓海外市場

　　《經濟通通訊社１１日專訊》長飛光纖（０６８６９）（滬：６０１８６９）昨日公告，公
司擬斥資約４﹒４９億元（人民幣．下同），收購全球領先的激光技術公司Ｅｌ．Ｅｎ．Ｓ．ｐ
．Ａ．（以下簡稱Ｅｌ．Ｅｎ．）在中國的兩家公司的控股權，以進一步開拓激光器海外市場。
　
　　長飛光纖Ａ股今早開市衝漲停，目前升幅收窄至４﹒０９％；Ｈ股升１﹒７４％。
　
　　上述公告稱，長飛光纖已與Ｅｌ．Ｅｎ．簽署《股權收購框架協議》，擬以現金方式收購
Ｅｌ．Ｅｎ．附屬公司奔騰激光（浙江）股份有限公司（以下簡稱奔騰激光）及Ｃｕｔｌｉｔｅ
　Ｐｅｎｔａ　Ｓ．ｒ．ｌ．（以下簡稱Ｃｕｔｌｉｔｅ）控股股權。
　
　　其中，長飛光纖擬出資２﹒９９億元，收購Ｅｌ．Ｅｎ．持有的奔騰激光５９﹒１８３７％
的股權；及出資１６５４﹒６８萬歐元，收購Ｅｌ．Ｅｎ．持有的Ｃｕｔｌｉｔｅ３３﹒５萬歐
元註冊資本，並出資２５３﹒２萬歐元，認購Ｃｕｔｌｉｔｅ增發的５﹒１３萬歐元註冊資本。
　
　　認購完成後，長飛光纖在Ｃｕｔｌｉｔｅ的持股比例將為７０﹒０６０４％。本次交易公司
支付的對價總額折合約為４﹒４９億元。本次交易完成後，奔騰激光及Ｃｕｔｌｉｔｅ將成為公
司子公司。
　
　　資料顯示，長飛光纖是全球領先的光纖預製棒、光纖、光纜以及數據通信相關產品的研發創
新與生產製造企業，為全球１００多個國家和地區提供產品。今年前三季度，公司營業收入
８６﹒９４億元，同比減少１３﹒３１％；歸母淨利潤５﹒７３億元，同比減少３４﹒９４％。
（ｊｑ）

【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點？一探各地獨特及吸引之處！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

特朗普對華開刀

11/11/2024 08:10

大國博弈

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處