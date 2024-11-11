《Ａ股焦點》長飛光纖Ａ升４％，逾４億購激光技術公司拓海外市場

《經濟通通訊社１１日專訊》長飛光纖（０６８６９）（滬：６０１８６９）昨日公告，公

司擬斥資約４﹒４９億元（人民幣．下同），收購全球領先的激光技術公司Ｅｌ．Ｅｎ．Ｓ．ｐ

．Ａ．（以下簡稱Ｅｌ．Ｅｎ．）在中國的兩家公司的控股權，以進一步開拓激光器海外市場。



長飛光纖Ａ股今早開市衝漲停，目前升幅收窄至４﹒０９％；Ｈ股升１﹒７４％。



上述公告稱，長飛光纖已與Ｅｌ．Ｅｎ．簽署《股權收購框架協議》，擬以現金方式收購

Ｅｌ．Ｅｎ．附屬公司奔騰激光（浙江）股份有限公司（以下簡稱奔騰激光）及Ｃｕｔｌｉｔｅ

Ｐｅｎｔａ Ｓ．ｒ．ｌ．（以下簡稱Ｃｕｔｌｉｔｅ）控股股權。



其中，長飛光纖擬出資２﹒９９億元，收購Ｅｌ．Ｅｎ．持有的奔騰激光５９﹒１８３７％

的股權；及出資１６５４﹒６８萬歐元，收購Ｅｌ．Ｅｎ．持有的Ｃｕｔｌｉｔｅ３３﹒５萬歐

元註冊資本，並出資２５３﹒２萬歐元，認購Ｃｕｔｌｉｔｅ增發的５﹒１３萬歐元註冊資本。



認購完成後，長飛光纖在Ｃｕｔｌｉｔｅ的持股比例將為７０﹒０６０４％。本次交易公司

支付的對價總額折合約為４﹒４９億元。本次交易完成後，奔騰激光及Ｃｕｔｌｉｔｅ將成為公

司子公司。



資料顯示，長飛光纖是全球領先的光纖預製棒、光纖、光纜以及數據通信相關產品的研發創

新與生產製造企業，為全球１００多個國家和地區提供產品。今年前三季度，公司營業收入

８６﹒９４億元，同比減少１３﹒３１％；歸母淨利潤５﹒７３億元，同比減少３４﹒９４％。

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