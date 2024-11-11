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AH股新聞

11/11/2024 11:07

《Ａ股焦點》海聯訊漲停，擬吸收合併杭汽輪Ｂ，換股溢價逾３４％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股的併購重組再傳重大消息，備受市場關注的「Ｂ轉Ａ」併
購重組預案出爐。昨晚，海聯訊（深：３００２７７）與杭汽輪Ｂ（深Ｂ：２００７７１）雙雙
披露預案，海聯訊向杭汽輪全體換股股東發行Ａ股股票，並以此為對價通過換股方式吸收合併杭
汽輪。
　
　　海聯訊、杭汽輪Ｂ股票今日復牌，雙雙開盤漲停。
　
＊杭汽輪Ｂ換股價格溢價３４﹒４６％＊
　
　　根據預案，本次換股吸收合併中，海聯訊的換股價格為每股９﹒５６元人民幣。杭汽輪定價
基準日前２０個交易日股票交易均價為每股７﹒７７港元（折合每股７﹒１１元人民幣）。最終
確定杭汽輪換股價格為在此基礎上給予３４﹒４６％的溢價，杭汽輪的換股價格為每股９﹒５６
元人民幣。
　
　　杭汽輪與海聯訊的換股比例為１：１，即每１股杭汽輪股票可以換得１股海聯訊股票。海聯
訊為本次換股吸收合併發行的股份數量合計為１１﹒７５億股。
　
　　合併完成後，杭汽輪終止上市並注銷法人資格，海聯訊將承繼及承接杭汽輪的全部資產、負
債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。海聯訊因本次換股吸收合併所發行的Ａ股股票將
申請在深交所創業板上市流通。（ｊｑ）

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