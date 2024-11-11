《Ａ股焦點》海立股份漲停，格力電器再減持，持股比例已不足５％

《經濟通通訊社１１日專訊》海立股份（滬：６００６１９）上周五（８日）公告，公司持

股５％以上股東格力電器（深：０００６５１）１１月７日至８日，減持公司股數６７６﹒３７

萬股，減持比例為０﹒６３０２％。



此前已５連板的海立股份今日再度漲停，報２０﹒４８元（人民幣．下同）。



海立股份表示，本次權益變動後，格力電器持有公司股份比例由５﹒０３％變動至

４﹒４０％，格力電器及其一致行動人香港格力電器銷售有限公司合計持有公司股份比例由

５﹒６３％變動至４﹒９９９９９３％，將不再是持有公司５％以上股份的股東。



這已經是格力電器近段時間以來第二次減持海立股份。海立股份此前１１月６日公告，格力

電器自２０２４年１０月１０日至２０２４年１１月６日期間，通過證券交易所集中競價交易方

式減持公司股票３６２８﹒２９萬股，佔公司最新股本的３﹒３８％。



數據顯示，截至三季度末，格力電器持有海立股份８﹒４１％的股份，為公司的第二大股東

。這意味著，以四季度以來海立股份平均每股１５元的股價估算，格力電器１０月１日迄今累計

減持的股份比例已高達３﹒４１％以上，減持成交額應超過５億元。



而在本次最新減持後，格力電器仍然持有海立股份Ａ股股票４７１７﹒６６萬股，按海立股

份今日最新股價每股２０﹒４８元計算，持股市值約９﹒６６億元。



值得注意的是，格力電器本次減持時間點處於海立股份股價異動期間。海立股份１１月７日

發布風險提示公告，對於社會輿情中討論涉及的公司重組等傳聞，公司未接到控股股東關於上述

傳聞事項的有關信息。此前，市場傳言上海微電子裝備（集團）股份有限公司正在籌劃「借殼上

市」，可能的對象包括海立股份、上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）等上市公司。

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