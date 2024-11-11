【提振Ａ股】吳清上海連開兩場機構座談會，要求助力市場平穩運行

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》中證監主席吳清近日在上海連續召開兩場

行業機構座談會，與證券公司、公募基金和私募基金負責人代表深入交流，聽取意見建議。



＊加強對創新產品的風險控制＊



吳清強調，證券基金機構在進一步全面深化資本市場改革、推動企業發展壯大，服務中國式

現代化進程，發揮重要作用，要進一步堅定信心，加快提升投行、投資、投研等專業能力，培育

核心競爭力；履行好合規把關責任，加強對創新產品的風險控制，助力市場平穩運行。

吳清又指，證券基金機構要處理好功能性和盈利性的關係，健全投資者保護工作機制，加強

投資者服務；對標對表「五要五不」的要求，合力塑造良好行業文化；要跳出行業看全局，更加

積極參與進一步全面深化資本市場改革，主動建言獻策，抓好制度落地執行，共同保障改革取得

預期成效。



＊中證監國際顧問委員會開會，高度關注增量政策＊



另外，中證監國際顧問委員會以線上線下相結合的方式召開會議。與會委員高度關注中國政

府近期出台的一攬子增量政策措施和存量政策的優化，認為相關政策舉措意義重大、令人鼓舞，

有利於進一步增強經濟發展的韌性，改善國際市場對中國經濟前景的預期，提振國內外投資者對

Ａ股市場投資價值的信心，推動資本市場回升向好。

