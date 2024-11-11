【進博會】香港心腦血管健康工程研究中心在滬簽署三項協議

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》滬港兩地在科創領域的合作持續深化。在

第七屆進博會期間，復旦大學管理學院與香港心腦血管健康工程研究中心（ＣＯＣＨＥ）於８日

簽署戰略合作備忘錄，雙方將開展醫療科創平台孵化的科創企業全生命周期的科創與管理合作，

促進香港科技力量與大陸產學研金用的全方位交流與對接。



其中，復旦管院將選擇有潛力的ＣＯＣＨＥ的科創人才參加復旦科創企業家營，加入長三角

科創孵化平台、大創智創新示範區等設施平台支持，加快相關科創專利成果的成功商業化轉化。

與此同時，復旦大學管理學院科創加速中心培育的科創企業將通過ＣＯＣＨＥ平台邁向國際醫療

市場，獲得在香港科創投資平台孵化發展的機會，增進滬港科創國際交流，實現科創出海發展的

孵化合作共贏。



當日，復旦大學管理學院院長陸雄文、復旦大學管理學院科創加速中心主任岑嶺、副主任孫

彬、香港ＣＯＣＨＥ中心執行總監魏素利、業務拓展總監張勤先生等出席了本次簽約。



香港ＣＯＣＨＥ中心總監陳葦恩通過線上視頻表示，本次合作將融合雙方在科創管理和產學

研轉化的強項，培養科創人才，實現科研到市場的全鏈孵化，構建國際科創生態圈，推進醫療科

創新質生產力的發展。同時，合作與國家及香港戰略規劃同步，將加快科創成果國際推廣，為全

球心腦血管健康領域帶來創新。



香港ＣＯＣＨＥ中心執行總監魏素利在簽約儀式上接受採訪時表示，ＣＯＣＨＥ中心是香港

政府百億創科基金第一批資助的項目，也是唯一一家做心腦血管健康的研究中心。中國是一個非

常大的市場，而ＣＯＣＨＥ研究的醫療器械在內地落地需要很熟悉內地市場的科創企業領軍管理

人才，和復旦管理學院的合作，能大大提升這方面的人才的培養，使得整個科創事業更加蓬勃發

展。



除了上述簽約外，ＣＯＣＨＥ還在進博會期間與內地機構簽署了兩份合作協議。其中，

ＣＯＣＨＥ與無錫國際生命科學創新園、和阿斯利康投資（中國）有限公司簽署戰略合作協議書

，三方將在科研創新和臨床實踐方面開展合作，推動心腦血管健康領域的技術創新與產業化發展

，促進創新成果轉化惠及醫患，助力心腦血管健康行業高質量發展，共促醫療新質生產力的發展

。



另外一份是ＣＯＣＨＥ與上海仁濟醫院簽署的戰略合作備忘錄，雙方將聚焦心腦血管疾病的

早期篩查、監測與診斷，共同探索醫療科研創新、臨床實踐落地、創新醫療樞紐，開展聯合科研

轉化項目課題攻關與國際多中心臨床研究等合作。

