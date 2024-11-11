【提振Ａ股】中證監國際顧委會討論增強市場穩定性等議題

《經濟通通訊社１１日專訊》中國證監會１０日發布消息稱，近日，中證監國際顧問委員會

第２１次會議以線上線下相結合的方式召開。顧委會主席戴維斯、副主席史美倫等１６名顧委會

委員和特邀嘉賓，以及中國證監會主席吳清等出席了本次會議。



與會代表圍繞全球大變局下中國資本市場發展面臨的機遇與挑戰和如何進一步完善中國資本

市場基礎制度和監管體系，更好促進新質生產力發展，服務經濟高質量發展，以及如何穩妥有序

推進中國資本市場高水平制度型雙向開放，更好地吸引外資長期投資中國等３個議題進行了廣泛

深入的交流與研討。



另外，委員高度關注中國政府近期出台的一攬子增量政策措施和存量政策的優化，認為相關

政策舉措有利於進一步增強經濟發展的韌性，改善國際市場對中國經濟前景的預期，提振國內外

投資者對Ａ股市場投資價值的信心，推動資本市場回升向好。



＊建議完善雙向開放規則，增強政策制定穩定性＊



委員建議進一步完善高水平制度型雙向開放的規則與制度，完善便利外資投資中國的措施，

增強政策制定的穩定性和透明度，強化與國際市場投資者的溝通與交流。



此外，委員還就如何進一步深化中國資本市場改革創新、發揮資本市場在支撐科技創新方面

的作用；如何進一步健全投融資相協調的資本市場功能，促進養老金等長期資本與資本市場良性

互動；如何著力提升上市公司投資價值，提高上市公司質量、股東回報和公司治理水平；如何夯

實資本市場基礎制度，增強資本市場的內在穩定性；如何培育壯大風險投資、私募股權投資等耐

心資本，深化綠色金融可持續發展等方面提出諮詢意見與工作建議。（ｒｙ）

