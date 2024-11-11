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AH股新聞

11/11/2024 15:10

《行業數據》中汽協：上月新能源車銷量１４３萬輛，同比增近５成

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國汽車工業協會公布，１０月，汽車產銷分別完成
２９９﹒６萬輛和３０５﹒３萬輛，同比分別增長３﹒６％和７％。１－１０月，汽車產銷分別
完成２４４６﹒６萬輛和２４６２﹒４萬輛，同比分別增長１﹒９％和２﹒７％。
　
＊新能源汽車１０月銷量同比增４９﹒６％＊
　
　　其中，１０月，新能源汽車產銷分別完成１４６﹒３萬輛和１４３萬輛，同比分別增長
４８％和４９﹒６％，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的４６﹒８％。
　
　　１－１０月，新能源汽車產銷分別完成９７７﹒９萬輛和９７５萬輛，同比分別增長３３％
和３３﹒９％，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的３９﹒６％。
　
＊汽車１０月出口同比增１１﹒１％＊
　
　　出口情況方面，１０月，汽車出口５４﹒２萬輛，環比增長０﹒５％，同比增長１１﹒１％
。分車型看，乘用車出口４６﹒５萬輛環比增長１﹒８％，同比增長１０﹒７％；商用車出口
７﹒６萬輛，環比下降６﹒６％，同比增長１３﹒６％。
　
　　１－１０月，汽車出口４８５﹒５萬輛，同比增長２３﹒８％。分車型看，乘用車出口
４１０萬輛，同比增長２４％；商用車出口７５﹒５萬輛，同比增長２２﹒５％。（ｊｑ）

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