《行業數據》中汽協：上月新能源車銷量１４３萬輛，同比增近５成

《經濟通通訊社１１日專訊》中國汽車工業協會公布，１０月，汽車產銷分別完成

２９９﹒６萬輛和３０５﹒３萬輛，同比分別增長３﹒６％和７％。１－１０月，汽車產銷分別

完成２４４６﹒６萬輛和２４６２﹒４萬輛，同比分別增長１﹒９％和２﹒７％。



＊新能源汽車１０月銷量同比增４９﹒６％＊



其中，１０月，新能源汽車產銷分別完成１４６﹒３萬輛和１４３萬輛，同比分別增長

４８％和４９﹒６％，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的４６﹒８％。



１－１０月，新能源汽車產銷分別完成９７７﹒９萬輛和９７５萬輛，同比分別增長３３％

和３３﹒９％，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的３９﹒６％。



＊汽車１０月出口同比增１１﹒１％＊



出口情況方面，１０月，汽車出口５４﹒２萬輛，環比增長０﹒５％，同比增長１１﹒１％

。分車型看，乘用車出口４６﹒５萬輛環比增長１﹒８％，同比增長１０﹒７％；商用車出口

７﹒６萬輛，環比下降６﹒６％，同比增長１３﹒６％。



１－１０月，汽車出口４８５﹒５萬輛，同比增長２３﹒８％。分車型看，乘用車出口

４１０萬輛，同比增長２４％；商用車出口７５﹒５萬輛，同比增長２２﹒５％。（ｊｑ）

