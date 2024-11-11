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AH股新聞

11/11/2024 15:11

《中國監管》據報深圳證監局向證券投資機構發通知，嚴禁直播薦股

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《證券時報》報道，深圳有證券投資諮詢機構收到深圳證監
局發來的通知。通知指出，近期，行業內出現個別機構或個人利用自媒體違規薦股等違規行為，
強調要加強自媒體運營管理、開展自查自糾。
　
＊強調嚴禁直播薦股，要報送員工相關自媒體帳號＊
　
　　該通知顯示，各機構要全面管控自媒體帳號，對於公司認證帳號和員工開設的執業帳號全部
納入公司統一管理，定期檢查和清理離職人員開設帳號和未使用的自媒體帳號。
　
　　此外，加強合規管理，對於公司管理帳號發布內容和直播素材應事先進行合規審核，直播過
程中合規應有效監控和干預，嚴禁直播薦股。加強員工行為管理，禁止員工脫離公司管控，通過
自媒體等方式私下開展證券投資諮詢業務，出現違規薦股或操縱市場行為。
　
　　通知還要求，開展自媒體運營管理自查工作，並進行整改。各機構梳理公司認證及員工個人
開設的與執業相關的全部自媒體帳號，並填寫公司員工信息，於２０２４年１１月１２日下班前
向深圳證監局報送自查報告、公司員工信息及自媒體帳號統計表。
　
　　據了解，近日，股市交易升溫，內地不少社交平台上出現了「股票直播間」。開盤前直至當
天收盤，在長達幾個小時的直播中，所謂的財經主播從多方政策、板塊輪動、資金流向等角度對
當天的股市進行分析，實時回答評論區的問題，引發廣泛關注。（ｊｑ）

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