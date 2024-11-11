【提振內房】保利前十月銷售領跑，２０城上月土地出讓金年內最高

《經濟通通訊社１１日專訊》據《每日經濟新聞》綜合中指研究院的數據，１－１０月

ＴＯＰ５０上市房企累計銷售額合計達到２６４５４億元（人民幣．下同），比前９個月增長

３６２８億元，這一增長僅次於今年６月單月（增長３６５１億元）。上市房企銷售金額榜單

ＴＯＰ５０鮮見排名大幅變動。



＊保利發展以２８４０億元繼續領跑＊



在１－１０月上市房企銷售金額榜單ＴＯＰ５０中，保利發展以２８４０億元繼續領跑；中

海地產、綠城中國分別累計銷售２４０４億元和２１４９﹒３億元，排在第二和第三位；華潤置

地升到第四，萬科降至第五，ＴＯＰ５房企均進入「２０００億元陣營」。



從累計成績單來看，臨近年末，ＴＯＰ５０房企排名已經相當穩固，３１家排名不變，其餘

１９家房企中，除時代中國控股排名上升４位，其餘１５家均為小幅調整。



＊２０城１０月土地出讓金年內最高＊



１０月，土地出讓金超過１００億元的城市達到６個，一線城市中上海、北京、廣州均在列

。ＴＯＰ２０城市土地出讓金合計１５５３﹒６億元，超過９月，成為今年ＴＯＰ２０城土地出

讓金最高的月份。



值得注意的是，常州、西安、杭州本月土地出讓活躍，合肥、寧波、蘇州等地也繼續保持熱

度。而從全國土地市場來看，今年１－１０月３００城住宅用地供求面積同比降幅超三成，土地

出讓金降幅約四成，已較２０２０年高點下降超７０％。（ｊｑ）

