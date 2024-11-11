《中國要聞》廣東一民宿老闆騙平台補貼逾２０萬，被判緩刑及罰款

《經濟通通訊社１１日專訊》廣東珠海一家民宿的老闆利用平台促銷活動，騙取電商平台補

貼２０餘萬元（人民幣．下同），近日被法院以詐騙罪判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金

人民幣五萬元。



上海市長寧區人民檢察院介紹案情指，該名姓黃民宿老闆在珠海某景區附近經營一家主題民

宿。２０２２年７月，某電商平台推出餐飲住宿「歡樂購」活動，平台用戶可在活動頁面領取滿

減優惠券，並在相應店舖進行線下消費，滿減的金額由平台補貼給商家。



黃某的朋友在領券後發現，只要通過二維碼就可以遠程核銷該筆訂單，不需要人到店消費，

補貼就落入商家的口袋。因此，黃某開始瘋狂的刷單「薅補貼」，不但親朋好友「參與」，還有

「刷單群」聞風加入。



２０２３年７月，公安機關在日常工作中發現，某平台上有多家商戶數據異常，於是將相關

情況反饋給該平台。平台立刻排查，發現多名商家疑似利用「歡樂購」消費滿減活動進行詐騙，

遂報警，而涉事商家中就有黃某。黃某所經營的主題民宿在「歡樂購」活動期間訂單量暴增，但

民宿僅得２４間房，其單日驗券張數遠超出其接待能力。



隨後黃某主動投案。經查，在２０２２年７月至８月的「歡樂購」活動期間，黃某所經營的

主題民宿共核銷了８９０單訂單，其中僅有８單為真實入住，共騙取平台補貼２０餘萬元。案件

２０２４年７月移送檢察機關審查起訴，１０月９日宣判。（ｊｑ）

