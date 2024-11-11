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AH股新聞

11/11/2024 17:56

【歐盟加稅】歐盟認為與中國就電動車關稅快速達成協議可能性很小

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，歐盟認為與中國尋找電動汽車
關稅替代方案的談判進展非常有限，目前認為快速達成協議的可能性微乎其微。中國和歐盟本周
將繼續進行技術性磋商；此前在北京的討論，雙方都說取得了一些進展。
　
　　中國商務部８日介紹，中歐技術團隊１１月２－７日在北京進行了五輪磋商，就歐盟對華電
動汽車反補貼案價格承諾方案的具體內容進行了深入交流，取得了一定進展。雙方約定將繼續以
視頻或其他方式進行磋商。　
　
＊談判集中在歐盟與中國之間建立溝通機制＊
　
　　《彭博》引述知情人士稱，目前達成協議的可能性仍然渺茫。中國還沒有朝著歐盟的嚴格要
求邁進，即確保任何安排都可以執行，並與歐盟上個月採取的反補貼關稅的效果相當。歐盟和中
國一直在努力就所謂的價格承諾達成協議，這是一個控制價格和出口量的複雜機制，藉以避免加
徵關稅。
　
　　知情人士說，最近的談判主要集中在布魯塞爾和北京之間建立溝通機制，以及避免所謂的交
叉補償風險，即電動汽車的最低進口價格，被混合動力汽車和配件等其他商品的銷售所抵消。
　
＊北京堅持談判一項由中國貿易組織牽頭的總協議＊
　
　　報道指，雙方就與個別汽車製造商達成協議的可能性上也存在分歧，其中包括與中國公司成
立合資企業的歐洲公司。歐盟認為，此類協議將符合世界貿易組織（ＷＴＯ）規則，而北京則堅
持談判一項由中國貿易組織牽頭的總協議。
　
　　作為回應，中國要對歐盟乳製品、豬肉和白蘭地加徵關稅。歐盟已表示將捍衛自身利益，同
時又拒絕通過某種形式的大交易將這些問題歸結在一起解決。
　
　　本月初，中國就歐盟對進口自中國的電動車加徵關稅一事向世貿組織（ＷＴＯ）提起了訴訟
。歐盟對所有從中國進口的電動車在現行１０％基礎關稅外，加徵最高３５﹒３％的最終反補貼
稅，為期五年，除非達成替代協議。（ｊｑ）

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