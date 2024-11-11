《Ａ股行情》化債措施出台沒提振，滬綜指低開０﹒５８％

《經濟通通訊社１１日專訊》十四屆全國人大常委會第十二次會議８日審議通過化債舉措：

增加地方政府債務限額６萬億元（人民幣．下同），用於置換存量隱性債務。同日，財政部部長

藍佛安介紹，從今年開始，將連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排８０００億元，專門

用於化債，累計可置換隱性債務４萬億元。再加上這次全國人大常委會批准的６萬億元債務限額

，直接增加地方化債資源１０萬億元。

儘管「６＋４」萬億的化債規模不算小，但政策工具包中缺乏支撐房地產和鼓勵消費計劃的

細節等，讓市場略感失望。此外，內地１０月份ＣＰＩ同比上漲０﹒３％，升幅較９月回落

０﹒１個百分點，創４個月低位，１０月ＰＰＩ連續第２５個月下降，同比下降２﹒９％，創

２０２３年１１月以來的最大降幅，數據表明政府最新一輪的刺激措施仍不足以使經濟擺脫通縮

困擾。滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒５８％，報３４３２﹒３７點，深成指低開

０﹒６７％，創業板指低開０﹒９９％，半導體、船舶股造好，保險、證券走低。

此外，中證監主席吳清近日在上海連續召開兩場行業機構座談會，與證券公司、公募基金和

私募基金負責人代表深入交流，吳清強調，證券基金機構要進一步堅定信心，加強對創新產品的

風險控制，助力市場平穩運行。

人民銀行公布，今日進行１３３７億元７天期逆回購，今日淨投放１１６４億元，結束連續

八個交易日收水。（ｒｙ）

