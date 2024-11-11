  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

11/11/2024 11:50

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒０８％創業板漲２％，成交縮量一成半

　　《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股今早震盪調整，滬綜指盤中一度跌超１％，午間收市前跌
幅收窄，半日軟０﹒０８％，報３４４９﹒７０點；深成指及創業板指今早同低開，盤中走勢漸
強，半日收升１﹒１９％及１﹒９５％。滬深兩市半日成交額１５７８１億元，人民幣．下同）
，較上日同時段成交大幅回落２８９８億元或１５﹒５％。保險、白酒、食品及資源股走軟，保
險半日挫近３％領跌。
　　中國１０月居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲０﹒３％，升幅按月回落，創四個月低位，其中
食品價格漲２﹒９％，非食品價格降０﹒３％。國家統計局解讀指，１０月食品價格高位回落及
汽油價格下行令ＣＰＩ環比降０﹒３％、同比漲０﹒３％，而扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ
則略回升，同比漲幅擴大至０﹒２％。
　　白酒、食品飲料股齊挫，黑芝麻（深：０００７１６）及西王食品（深：０００６３９）跌
停，品渥食品（深：３００８９２）挫６﹒６％，青島食品（深：００１２１９）跌６﹒５％，
瀘州老窖（深：０００５６８）跌３﹒８％，洋河股份（深：００２３０４）跌３﹒６％。
　
＊中美科技戰持續，芯片產業鏈爆發＊
　
　　上漲方面，芯片產業鏈全線爆發，先進封裝、光刻機、芯片等多個方向大漲，晶合集成
（滬：６８８２４９）、國芯科技（滬：６８８２６２）、華大九天（深：３０１２６９）、芯
原股份（滬：６８８５２１）紛紛升２０％封板。
　　中美芯片戰持續，外媒引述知情人士透露，美國已致函台積電，要求其從周一（１１日）起
停止向中國客戶提供用先進芯片。這些７納米或以下芯片用於人工智能加速器和圖形處理器
（ＧＰＵ）。據報道，收到美國商務部信函後，台積電已經通知受影響客戶，從周一開始暫停發
貨。
　　月前台積電通知美國商務部，旗下一款芯片被發現使用在華為的ＡＩ處理器上，違反出口管
制規定。台積電強調已停止向疑為華為「白手套」的中國公司算能科技供貨。（ｒｙ）

【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點？一探各地獨特及吸引之處！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

特朗普對華開刀

11/11/2024 08:10

大國博弈

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處