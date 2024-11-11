《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒０８％創業板漲２％，成交縮量一成半

《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股今早震盪調整，滬綜指盤中一度跌超１％，午間收市前跌

幅收窄，半日軟０﹒０８％，報３４４９﹒７０點；深成指及創業板指今早同低開，盤中走勢漸

強，半日收升１﹒１９％及１﹒９５％。滬深兩市半日成交額１５７８１億元，人民幣．下同）

，較上日同時段成交大幅回落２８９８億元或１５﹒５％。保險、白酒、食品及資源股走軟，保

險半日挫近３％領跌。

中國１０月居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲０﹒３％，升幅按月回落，創四個月低位，其中

食品價格漲２﹒９％，非食品價格降０﹒３％。國家統計局解讀指，１０月食品價格高位回落及

汽油價格下行令ＣＰＩ環比降０﹒３％、同比漲０﹒３％，而扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ

則略回升，同比漲幅擴大至０﹒２％。

白酒、食品飲料股齊挫，黑芝麻（深：０００７１６）及西王食品（深：０００６３９）跌

停，品渥食品（深：３００８９２）挫６﹒６％，青島食品（深：００１２１９）跌６﹒５％，

瀘州老窖（深：０００５６８）跌３﹒８％，洋河股份（深：００２３０４）跌３﹒６％。



＊中美科技戰持續，芯片產業鏈爆發＊



上漲方面，芯片產業鏈全線爆發，先進封裝、光刻機、芯片等多個方向大漲，晶合集成

（滬：６８８２４９）、國芯科技（滬：６８８２６２）、華大九天（深：３０１２６９）、芯

原股份（滬：６８８５２１）紛紛升２０％封板。

中美芯片戰持續，外媒引述知情人士透露，美國已致函台積電，要求其從周一（１１日）起

停止向中國客戶提供用先進芯片。這些７納米或以下芯片用於人工智能加速器和圖形處理器

（ＧＰＵ）。據報道，收到美國商務部信函後，台積電已經通知受影響客戶，從周一開始暫停發

貨。

月前台積電通知美國商務部，旗下一款芯片被發現使用在華為的ＡＩ處理器上，違反出口管

制規定。台積電強調已停止向疑為華為「白手套」的中國公司算能科技供貨。（ｒｙ）

