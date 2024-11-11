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AH股新聞

11/11/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒５％創業板漲３％，半導體股全面爆發

　　《經濟通通訊社１１日專訊》今日Ａ股低開高走，滬綜指收升０﹒５１％，報
３４７０﹒０７點，深成指大升２％，創業板指更漲３％。滬深兩市全天成交額約２﹒５１萬億
（人民幣．下同），較上個交易日縮量１７３８億或６﹒５％。
　　行業板塊方面，半導體遙遙領先，全日飆６﹒４％；互聯網、軟件服務及汽車股升幅靠前。
概念板塊亦以半導體產業鏈領先，先進封裝漲逾７％，存儲芯片股收升６﹒６％。上海合晶
（滬：６８８５８４）、晶合集成（滬：６８８２４９）、國芯科技（滬：６８８２６２）、中
科飛測（滬：６８８３６１）及華大九天（深：３０１２６９）紛紛２０％漲停，中芯國際
（滬：６８８９８１）升約４﹒７％。
　　美國據報要求台積電停止向中國客戶供應ＡＩ芯片，知情人士表示，台積電已通知受影響的
客戶，從今日起開始暫停向他們提供有關產品，該消息推動市場對國產芯片替代的預期。
　
＊整車股收升，新能源銷量保持上漲勢頭＊
　
　　汽車整車股今日震盪拉升，長安汽車（深：０００６２５）漲停，北汽藍谷
（滬：６００７３３）飆逾６％，長城汽車（滬：６０１６３３）升近５％，賽力斯
（滬：６０１１２７）升４﹒５％。中汽協數據顯示，１０月總體汽車銷量及新能源汽車銷量同
比均增。其中，新能源汽車１０月產銷分別完成１４６﹒３萬輛和１４３萬輛，同比分別增長
４８％和４９﹒６％。
　　政府續谷消費。上海市商務委等１２部門早前印發《本市關於更好發揮消費信貸促進消費提
質升級作用的實施意見》。意見提出，要擴大汽車消費。適當放寬汽車消費信貸申請條件，推廣
車牌分期消費信貸產品。（ｒｙ）
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４１３１﹒１３　　＋０﹒６６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３４７０﹒０７　　＋０﹒５１　　　１０２４３﹒３０　　
　　上證Ａ股指數　　３６３７﹒３８　　＋０﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１３８８﹒５７　＋２﹒０３　　　１４８３３﹒９０　　
　　深圳創業板指數　２３９２﹒４４　　＋３﹒０５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８０﹒７０　　－１﹒０５　　　　　４﹒２０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２８４﹒５４　　＋１﹒０８　　　　　１﹒８０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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