《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒５％創業板漲３％，半導體股全面爆發

《經濟通通訊社１１日專訊》今日Ａ股低開高走，滬綜指收升０﹒５１％，報

３４７０﹒０７點，深成指大升２％，創業板指更漲３％。滬深兩市全天成交額約２﹒５１萬億

（人民幣．下同），較上個交易日縮量１７３８億或６﹒５％。

行業板塊方面，半導體遙遙領先，全日飆６﹒４％；互聯網、軟件服務及汽車股升幅靠前。

概念板塊亦以半導體產業鏈領先，先進封裝漲逾７％，存儲芯片股收升６﹒６％。上海合晶

（滬：６８８５８４）、晶合集成（滬：６８８２４９）、國芯科技（滬：６８８２６２）、中

科飛測（滬：６８８３６１）及華大九天（深：３０１２６９）紛紛２０％漲停，中芯國際

（滬：６８８９８１）升約４﹒７％。

美國據報要求台積電停止向中國客戶供應ＡＩ芯片，知情人士表示，台積電已通知受影響的

客戶，從今日起開始暫停向他們提供有關產品，該消息推動市場對國產芯片替代的預期。



＊整車股收升，新能源銷量保持上漲勢頭＊



汽車整車股今日震盪拉升，長安汽車（深：０００６２５）漲停，北汽藍谷

（滬：６００７３３）飆逾６％，長城汽車（滬：６０１６３３）升近５％，賽力斯

（滬：６０１１２７）升４﹒５％。中汽協數據顯示，１０月總體汽車銷量及新能源汽車銷量同

比均增。其中，新能源汽車１０月產銷分別完成１４６﹒３萬輛和１４３萬輛，同比分別增長

４８％和４９﹒６％。

政府續谷消費。上海市商務委等１２部門早前印發《本市關於更好發揮消費信貸促進消費提

質升級作用的實施意見》。意見提出，要擴大汽車消費。適當放寬汽車消費信貸申請條件，推廣

車牌分期消費信貸產品。（ｒｙ）

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１３１﹒１３ ＋０﹒６６

上證綜合指數 ３４７０﹒０７ ＋０﹒５１ １０２４３﹒３０

上證Ａ股指數 ３６３７﹒３８ ＋０﹒５２

深證成份指數 １１３８８﹒５７ ＋２﹒０３ １４８３３﹒９０

深圳創業板指數 ２３９２﹒４４ ＋３﹒０５

上證Ｂ股指數 ２８０﹒７０ －１﹒０５ ４﹒２０

深證Ｂ股指數 １２８４﹒５４ ＋１﹒０８ １﹒８０

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