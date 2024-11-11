《海納智見－荀玉根》加快構建碳排放雙控制度體系

《海納智見》近年來，隨著ＥＳＧ（環境、社會和公司治理）理念的廣泛傳播和全球市場參

與者對ＥＳＧ投資概念認知的加深，全球ＥＳＧ基金規模持續擴大。在我國“雙碳”和高品質發

展的戰略目標驅動下，愈來愈多的境內投資者將ＥＳＧ因素納入投資決策的重要考量之中，

ＥＳＧ投資已成為投資者不能忽視的研究主題。鑑於目前市場依然非常關注ＥＳＧ動態，所以我

們ＥＳＧ小分隊定期發布ＥＳＧ季報，從政策動態和重要事件、投資策略與市場數據分析、量化

模型及前沿ＥＳＧ研究等多個維度對ＥＳＧ進行跟蹤、解讀與研判，以供各位投資者參考。



海內外ＥＳＧ政策事件梳理。我們梳理了２０２４年三季度海內外與ＥＳＧ相關的重要政策

，主要包括：國務院辦公廳印發《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》，中共中央、國務院

印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，央行等八部門發布《關於進一步做好金融

支持長江經濟帶綠色低碳高品質發展的指導意見》，國務院新聞辦公室發布《中國的能源轉型》

白皮書，生態環境部指導制定的產品碳足跡核算通則《溫室氣體產品碳足跡量化要求和指南》國

家標準。穆迪引入ＭＳＣＩ行業ＥＳＧ評級和資訊，港交所旗下ＣｏｒｅＣｌｉｍａｔｅ納入黃

金標準核證碳信用產品，歐盟委員會發布了關於實施《歐盟企業可持續發展報告指令》

（ＣＳＲＤ）的常見問題解答（ＦＡＱ），新西蘭調整排放交易系統（ＮＺＥＴＳ）。



ＥＳＧ投資策略與市場數據分析。從海內外碳排放交易市場概況來看，國內看，全國碳市場

交易有所升溫，碳價高位保持震盪行情，地方層面廣東碳市場交易活躍度最高，北京碳排放權成

交均價最高；海外看，美國碳價延續上升，加拿大碳價回落，歐洲碳價小幅下降。從不同ＥＳＧ

金融產品規模概況來看，ＥＳＧ基金存量規模基本持平、新增規模處歷史中位元水準，綠色債券

發行規模出現提升，ＥＳＧ銀行理財產品尚處起步階段、發行數量維持高位。從不同ＥＳＧ產品

市場表現概況來看，國內ＥＳＧ漲幅大幅領先全球，國內ＥＳＧ基金整體大幅上漲、平均季度漲

跌幅為１０﹒７％，；ＥＳＧ債券中長期債和地方政府債表現更佳。從不同ＥＳＧ評級個股特徵

概況來看，２４Ｑ３低ＥＳＧ評級個股具備超額收益，２４Ｑ３大市值、超大市值組ＥＳＧ表現

較２４Ｑ２有所回升，不同ＥＳＧ得分的公司估值差異有所收斂、仍處歷史低位，２４Ｑ２評級

較低的個股盈利表現較弱。



ＥＳＧ因子市場表現。我們選用ＷｉｎｄＥＳＧ評分以及Ｗｉｎｄ給出的公司在環境、社會

、治理維度的得分作為因子，考察了Ａ股市場ＥＳＧ因子在２０２４年三季度的表現。按因子分

組構建的ＥＳＧ等權多空組合與ＥＳＧ市值加權多空組合表現都非常平穩，但在９月底上漲行情

中表現不及滬深３００指數。



海外ＥＳＧ投資研究前沿。我們選取了一些海外最近發布的ＥＳＧ研究文獻，以期為投資者

進行ＥＳＧ投資提供思路和參考，包括：ＥＳＧ評分變化對公司市值產生的影響、在可持續投資

組合選擇中處理ＥＳＧ評級分歧、從投資決策成熟度視角探討ＥＳＧ投資收益。



風險提示：ＥＳＧ政策落地不及預期，國內機構ＥＳＧ實踐進展緩慢，因子失效風險，模型誤設

風險，市場系統性風險。



《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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