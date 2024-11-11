  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

11/11/2024 09:54

【傾力救市】官媒：中國經濟當不得「瘋牛」，要當「慢牛」

　　《經濟通通訊社１１日專訊》官媒《人民日報》發表署名任平、題為《既要正視困難　更要
堅定信心》的評論文章，指一攬子增量政策措施強信心、促增長效果持續顯現，金融市場迅速反
應，股、債等市場反應都比較積極正面。中國經濟正在爬坡過坎，吃勁的時候更需要穩住勁。當
不得「瘋牛」，要當「慢牛」。進一步提高政策措施的針對性、有效性，中國經濟一定能穩扎穩
打、行穩致遠。
　
　　文章指，一段時間裏出現的困難和問題，歸納起來主要有四個方面：一是外部環境更趨複雜
嚴峻。世界經濟不穩定性增強，國際政治不確定性增大，全球貿易保護加劇，一些國家的圍堵打
壓持續加碼，中國穩外貿、穩外資壓力加大。二是內需不振。居民消費能力和消費意願不強，穩
投資難度加大，民間投資活力有待進一步激發。三是一些企業經營困難，面臨銷售疲軟、效益下
滑、市場預期走弱等情況。四是一些領域風險隱患較多。有的地方化債難度較大，有的基層財政
困難，有的企業出現裁員降薪，高校畢業生等青年群體就業壓力上升，城鎮居民收入增速放緩。
　
　　文章認為，當前遇到的困難，是發展中的問題、轉型中的陣痛，經過努力是完全可以克服的
。既要正視困難，更要堅定信心：面對正常波動，當多一份平常心；推動結構調整，當多一份進
取心；化解轉型陣痛，當多一份自信心。必須堅定不移走高質量發展之路，決不能因為有困難和
挑戰就半途而廢、回頭倒退，習慣性回到追求粗放擴張、低效發展的老路上。（ｓｌ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

特朗普對華開刀

11/11/2024 08:10

大國博弈

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處