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AH股新聞

11/11/2024 10:50

《Ａ股焦點》增量財政政策乏鼓勵消費，食品飲料走低，黑芝麻跌停

　　《經濟通通訊社１１日專訊》食品飲料股下挫，黑芝麻（深：０００７１６）、西王食品
（深：０００６３９）跌停，貝因美（深：００２５７０）、海欣食品（深：００２７０２）、
西部牧業（深：３００１０６）挫逾６％，惠發食品（滬：６０３５３６）跌４﹒３％，海天味
業（滬：６０３２８８）、洽洽食品（深：００２５５７）跌逾３％，廣州酒家
（滬：６０３０４３）、金龍魚（深：３００９９９）跌２﹒６％，香飄飄
（滬：６０３７１１）、伊利股份（滬：６００８８７）、光明乳業（滬：６００５９７）同跌
逾１％。
　
　　內地上周五（８日）宣布１０萬億地方政府隱性債務置換計劃，讓地方政府「輕裝上陣」，
把更多資源用於穩增長，但政策工具包缺乏鼓勵消費等計劃細節，令市場略感失望。
　
　　此外，中國１０月居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲０﹒３％，升幅較９月回落０﹒１個百分
點，創四個月低位，其中食品價格漲２﹒９％，非食品價格降０﹒３％。國家統計局解讀指，
１０月食品價格高位回落及汽油價格下行令ＣＰＩ環比降０﹒３％、同比漲０﹒３％，而扣除食
品和能源價格的核心ＣＰＩ則略回升，同比漲幅擴大至０﹒２％。（ｓｌ）

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