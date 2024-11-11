【聚焦數據】內地１０月ＣＰＩ同比漲０﹒３％，升幅回落略低預期

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２４年１０月份，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲０﹒３％，升幅較９月回落０﹒１個百分點，創４個月低位，並略低於預期

的０﹒４％。其中，城市上漲０﹒２％，農村上漲０﹒３％；食品價格上漲２﹒９％，非食品價

格下降０﹒３％；消費品價格上漲０﹒２％，服務價格上漲０﹒４％。１－１０月ＣＰＩ比上年

同期上漲０﹒３％。

１０月份，ＣＰＩ環比下降０﹒３％。其中，城市下降０﹒３％，農村下降０﹒３％；食品

價格下降１﹒２％，非食品價格持平；消費品價格下降０﹒４％，服務價格持平。



＊核心ＣＰＩ略有回升，同比上漲０﹒２％＊



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，１０月份，消費市場運行總體平穩，食品價

格高位回落，加之汽油價格下行，ＣＰＩ環比下降０﹒３％，同比上漲０﹒３％。扣除食品和能

源價格的核心ＣＰＩ略有回升，同比上漲０﹒２％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。



＊鮮菜價格同比漲２１﹒６％，豬肉價格漲１４﹒２％＊



１０月份，食品煙酒類價格同比上漲２％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒５６個百分點。食品中，

鮮菜價格上漲２１﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４４個百分點；鮮果價格上漲４﹒７％，影響

ＣＰＩ上漲約０﹒１０個百分點；畜肉類價格上漲２﹒８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０８個百分

點，其中豬肉價格上漲１４﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１８個百分點；水產品價格上漲

１﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０３個百分點；蛋類價格下降２﹒５％，影響ＣＰＩ下降約

０﹒０２個百分點；糧食價格下降０﹒７％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０１個百分點。

其他七大類價格同比五漲兩降。其中，其他用品及服務、衣著、醫療保健價格分別上漲

４﹒７％、１﹒１％和１﹒１％，教育文化娛樂、生活用品及服務價格分別上漲０﹒８％和

０﹒１％；交通通信、居住價格分別下降４﹒８％和０﹒１％。（ｅｗ）

