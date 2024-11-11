【聚焦數據】內地十月ＰＰＩ跌幅擴至２﹒９％差預期，１１個月低

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２４年１０月份，全國工業生產者出廠

價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒９％，降幅比９月擴大０﹒１個百分點，且創２０２３年１１月以

來的最大降幅，較市場預期的跌幅２﹒５％更差。工業生產者購進價格同比下降２﹒７％。１０

月ＰＰＩ環比下降０﹒１％，工業生產者購進價格環比下降０﹒３％，降幅均比上月收窄０﹒５

個百分點。１－１０月平均，工業生產者出廠價格和購進價格均比上年同期下降２﹒１％。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，１０月份，國際大宗商品價格總體波動下行

，但在一攬子增量政策落地顯效等因素帶動下，國內部分工業品需求恢復，ＰＰＩ環比降幅明顯

收窄，同比降幅微擴。未來隨著政策效果的持續顯現，價格有望進一步趨穩。



＊生產資料價格下降３﹒３％＊



同比看，１０月，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降３﹒３％，影響工業生產者出

廠價格總水平下降約２﹒４５個百分點。其中，採掘工業價格下降５﹒１％，原材料工業價格下

降４％，加工工業價格下降２﹒９％。生活資料價格下降１﹒６％，影響工業生產者出廠價格總

水平下降約０﹒４１個百分點。其中，食品價格下降１﹒６％，衣著價格下降０﹒４％，一般日

用品價格上漲０﹒１％，耐用消費品價格下降３﹒１％。

工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格下降６﹒９％，燃料動力類價格下降６﹒２％

，化工原料類價格下降５﹒３％，農副產品類價格下降４﹒５％，建築材料及非金屬類價格下降

４﹒１％，紡織原料類價格下降１﹒９％；有色金屬材料及電線類價格上漲９﹒３％。（ｅｗ）



