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AH股新聞

11/11/2024 08:59

【聚焦數據】內地十月ＰＰＩ跌幅擴至２﹒９％差預期，１１個月低

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２４年１０月份，全國工業生產者出廠
價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒９％，降幅比９月擴大０﹒１個百分點，且創２０２３年１１月以
來的最大降幅，較市場預期的跌幅２﹒５％更差。工業生產者購進價格同比下降２﹒７％。１０
月ＰＰＩ環比下降０﹒１％，工業生產者購進價格環比下降０﹒３％，降幅均比上月收窄０﹒５
個百分點。１－１０月平均，工業生產者出廠價格和購進價格均比上年同期下降２﹒１％。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，１０月份，國際大宗商品價格總體波動下行
，但在一攬子增量政策落地顯效等因素帶動下，國內部分工業品需求恢復，ＰＰＩ環比降幅明顯
收窄，同比降幅微擴。未來隨著政策效果的持續顯現，價格有望進一步趨穩。
　
＊生產資料價格下降３﹒３％＊
　
　　同比看，１０月，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降３﹒３％，影響工業生產者出
廠價格總水平下降約２﹒４５個百分點。其中，採掘工業價格下降５﹒１％，原材料工業價格下
降４％，加工工業價格下降２﹒９％。生活資料價格下降１﹒６％，影響工業生產者出廠價格總
水平下降約０﹒４１個百分點。其中，食品價格下降１﹒６％，衣著價格下降０﹒４％，一般日
用品價格上漲０﹒１％，耐用消費品價格下降３﹒１％。
　　工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格下降６﹒９％，燃料動力類價格下降６﹒２％
，化工原料類價格下降５﹒３％，農副產品類價格下降４﹒５％，建築材料及非金屬類價格下降
４﹒１％，紡織原料類價格下降１﹒９％；有色金屬材料及電線類價格上漲９﹒３％。（ｅｗ）
　　

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