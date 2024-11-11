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AH股新聞

11/11/2024 16:39

【聚焦數據】首十月新增貸逾１６萬億，１０月４９００億大遜預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，１０月末，人民幣貸款餘額２５４﹒１萬億元
（人民幣．下同），同比增長８％，增速略低於市場預期的８﹒１％。按上月公布的９月末人民
幣貸款餘額２５３﹒６１萬億元計算，１０月新增人民幣貸款４９００億元，低於預期的
７０００億元，亦遠低於９月的１﹒５９萬億元。
　
　　前十個月，人民幣貸款增加１６﹒５２萬億元。分部門看，住戶貸款增加２﹒１萬億元，其
中，短期貸款增加４５１４億元，中長期貸款增加１﹒６５萬億元；企（事）業單位貸款增加
１３﹒５９萬億元，其中，短期貸款增加２﹒６４萬億元，中長期貸款增加９﹒８３萬億元，票
據融資增加９９７７億元；非銀行業金融機構貸款增加２９８７億元。
　
　　１０月末，本外幣貸款餘額２５８﹒１８萬億元，同比增長７﹒５％。其中外幣貸款餘額
５７１５億美元，同比下降１５﹒７％。前十個月，外幣貸款減少８４９億美元。
　
＊１０月人民幣存款增加６０００億元＊
　
　　存款方面，１０月末，人民幣存款餘額３０１﹒４８萬億元，同比增長７％。按上月公布的
９月末存款餘額３００﹒８８萬億元計算，１０月人民幣存款增加６０００億元。
　
　　前十個月，人民幣存款增加１７﹒２２萬億元。其中，住戶存款增加１１﹒２８萬億元，非
金融企業存款減少２﹒８４萬億元，財政性存款增加１﹒３２萬億元，非銀行業金融機構存款增
加５﹒５８萬億元。
　
　　１０月末，本外幣存款餘額３０７﹒４４萬億元，同比增長７％。其中外幣存款餘額
８３６５億美元，同比增長６﹒６％。前十個月，外幣存款增加３８６億美元。（ｓｌ）

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