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AH股新聞

11/11/2024 16:43

【聚焦數據】內地１０月末社融規模存量４０３萬億，增７﹒８％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０２４年１０月末社會融資規模
存量為４０３﹒４５萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒８％。其中，對實體經濟發放的人
民幣貸款餘額為２５１﹒１６萬億元，同比增長７﹒７％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民
幣餘額為１﹒３９萬億元，同比下降２１﹒９％；委託貸款餘額為１１﹒２３萬億元，同比下降
０﹒７％；信托貸款餘額為４﹒２８萬億元，同比增長１１﹒１％；未貼現的銀行承兌匯票餘額
為２﹒２萬億元，同比下降１７﹒２％；企業債券餘額為３２﹒１１萬億元，同比增長２﹒２％
；政府債券餘額為７８﹒０２萬億元，同比增長１５﹒２％；非金融企業境內股票餘額為
１１﹒６３萬億元，同比增長２﹒５％。
　
　　從結構看，１０月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６２﹒３％，同比持平；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低
０﹒２個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點；信托貸款餘額佔比
１﹒１％，同比高０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒５％，同比低０﹒２個
百分點；企業債券餘額佔比８％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比１９﹒３％，同比
高１﹒２個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒１個百分點。（ｃｔ）

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