【ＦＯＣＵＳ】此化債非彼增量，「只刺激不改革」仍待最優解

【ＦＯＣＵＳ】經過一個多月的小作文滿天飛，市場憧憬的中國「火箭筒」政策體量的首個

具體數字，終於由最高立法機構全國人大常委會權威定格於「６萬億」，附贈財政部的４萬億專

項債資源。值得留意的是，此不是賴債、不是還債，而是「化債」；６萬億也好，１０萬億也罷

，總之不是「增量」。



＊置換方案「三足鼎立」＊



一連５天的全國人大會議，中國新一輪地方債置換方案終於揭盅，政策出發點簡而言之，一

是地方債務地方還；二是隱性債務顯性化，短期高息債務長期低息化；三是堅決杜絕化債愈化愈

多。「三足鼎立」缺一不可，正正是市場對新政反應兩極分化的原因。

具體而言，全國人大常委會拍板新增地方專項債限額６萬億元，財政部未來５年安排累計４

萬億元專項債資源，總計１０萬億元資金用於背書地方「發新還舊」。不過，發債人、還款人仍

是地方，中央的資產負債表紋絲不動，市場原本關於北京或落場充當「最後貸款人」的預期落空

。

既然地方未從中央得到「著數」，那麼化債的意義何在？首要考量即是通過將秘不見光的隱

性債置換成透明度高的顯性債，可主動排除壞帳暴雷風險，並防止地方賤價拋售資產補窟窿的負

反饋效應。其次，高息債置換為低息債並拉長周期，有助緩解地方的付息壓力。



＊市場感大失所望非無因＊



不過，市場對方案仍感大失所望，原因或在無論１０萬億總規模，還是５年節約利息６千億

，相比龐大的地方隱性債務和天量支出，都顯杯水車薪。

據中央財經大學副校長李建軍上月於「金融街論壇年會」曾指，截至６月地方城投債高逾

５７萬億元（不受地方債額度限制的城投債被視作隱性債的重要組成）；野村另估算，未償地方

政府融資平台債務目似仍以每年５至６萬億速度增加。同時，去年地方一般公共預算支出逾

２３﹒６萬億元

，年均節約利息１２００億，可謂「不夠塞牙齒縫」。

此外，財長藍佛安明言，將不新增隱性債務作為「鐵的紀律」，發現一起、查處一起、問責

一起，恐意味財政捉襟見肘的地方政府仍難逃「巧婦難為無米之炊」。



＊直接增量刺激忍而不發＊



總而言之，在特朗普尚未正式上任及亮牌之際，中央就直接增量刺激忍而不發，既是面對宏

觀槓桿率迭創紀錄新高（第三季報２９８﹒１％）出手謹慎，又有繼續探尋「只有刺激，沒有改

革」怪圈的最優解。

經歷９月底至今的無數次「預期－失望－再預期」的市場，學會對小作文免疫，或是年底前

的優先功課；而改善預期管理，亦應是官方一浪接一浪發布會的首要考慮。

