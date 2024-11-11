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AH股新聞

11/11/2024 13:40

【ＦＯＣＵＳ】此化債非彼增量，「只刺激不改革」仍待最優解

　　【ＦＯＣＵＳ】經過一個多月的小作文滿天飛，市場憧憬的中國「火箭筒」政策體量的首個
具體數字，終於由最高立法機構全國人大常委會權威定格於「６萬億」，附贈財政部的４萬億專
項債資源。值得留意的是，此不是賴債、不是還債，而是「化債」；６萬億也好，１０萬億也罷
，總之不是「增量」。
　
＊置換方案「三足鼎立」＊
　
　　一連５天的全國人大會議，中國新一輪地方債置換方案終於揭盅，政策出發點簡而言之，一
是地方債務地方還；二是隱性債務顯性化，短期高息債務長期低息化；三是堅決杜絕化債愈化愈
多。「三足鼎立」缺一不可，正正是市場對新政反應兩極分化的原因。
　　具體而言，全國人大常委會拍板新增地方專項債限額６萬億元，財政部未來５年安排累計４
萬億元專項債資源，總計１０萬億元資金用於背書地方「發新還舊」。不過，發債人、還款人仍
是地方，中央的資產負債表紋絲不動，市場原本關於北京或落場充當「最後貸款人」的預期落空

　　既然地方未從中央得到「著數」，那麼化債的意義何在？首要考量即是通過將秘不見光的隱
性債置換成透明度高的顯性債，可主動排除壞帳暴雷風險，並防止地方賤價拋售資產補窟窿的負
反饋效應。其次，高息債置換為低息債並拉長周期，有助緩解地方的付息壓力。
　
＊市場感大失所望非無因＊
　
　　不過，市場對方案仍感大失所望，原因或在無論１０萬億總規模，還是５年節約利息６千億
，相比龐大的地方隱性債務和天量支出，都顯杯水車薪。
　　據中央財經大學副校長李建軍上月於「金融街論壇年會」曾指，截至６月地方城投債高逾
５７萬億元（不受地方債額度限制的城投債被視作隱性債的重要組成）；野村另估算，未償地方
政府融資平台債務目似仍以每年５至６萬億速度增加。同時，去年地方一般公共預算支出逾
２３﹒６萬億元
，年均節約利息１２００億，可謂「不夠塞牙齒縫」。
　　此外，財長藍佛安明言，將不新增隱性債務作為「鐵的紀律」，發現一起、查處一起、問責
一起，恐意味財政捉襟見肘的地方政府仍難逃「巧婦難為無米之炊」。
　
＊直接增量刺激忍而不發＊
　
　　總而言之，在特朗普尚未正式上任及亮牌之際，中央就直接增量刺激忍而不發，既是面對宏
觀槓桿率迭創紀錄新高（第三季報２９８﹒１％）出手謹慎，又有繼續探尋「只有刺激，沒有改
革」怪圈的最優解。
　　經歷９月底至今的無數次「預期－失望－再預期」的市場，學會對小作文免疫，或是年底前
的優先功課；而改善預期管理，亦應是官方一浪接一浪發布會的首要考慮。

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