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AH股新聞

11/11/2024 18:13

【傾力救市】潘功勝：續穩妥化解地方債務風險，全面加強金融監管

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國人大網發布人民銀行行長潘功勝受國務院委託在全國人大
常委會會議上作關於金融工作情況的報告全文。在下一步工作考慮方面，其中提到，要強化金融
監管作為防範金融風險「第一道防線」的作用，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制。繼續
穩妥化解地方政府融資平台金融債務風險，推動融資平台數量壓降和市場化轉型。加大「白名單
」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金
融市場平穩健康運行。築牢有效防控系統性風險的金融穩定保障體系，落實防範化解金融風險問
責制度。
　
　　全面加強金融監管，切實提高監管有效性。嚴格實施金融機構市場准入和非現場監管。抓好
發行上市、再融資審核全鏈條監管，壓實中介機構「看門人」責任。加強中央和地方金融監管協
作，嚴厲打擊違法違規金融活動，依法實施機構和人員「雙罰」。強化金融消費者和投資者權益
保護。做好金融法起草工作，配合全國人大常委會推進金融穩定法、反洗錢法後續審議工作。推
動加快制定修訂中國人民銀行法、商業銀行法、證券投資基金法、國有金融資本管理條例等法律
法規。
　
＊加力推動增量政策落地見效，增強宏觀政策一致性＊
　
　　加大貨幣政策逆周期調節力度，為經濟穩定增長和高質量發展營造良好的貨幣金融環境。堅
持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存
量政策，加力推動增量政策落地見效。保持流動性合理充裕，降低企業和居民融資成本。繼續實
施好結構性貨幣政策工具，強化對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。增強宏觀政策一
致性，貨幣、金融政策與財政、產業、就業等政策形成合力。堅決防範匯率超調風險，保持人民
幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
　
　　不斷深化金融改革開放，加快構建中國特色現代金融體系。完善貨幣政策的執行機制、目標
體系、基礎貨幣投放機制，健全市場化利率形成和傳導機制。支持大型商業銀行補充資本。深化
農村信用社改革。促進股票市場投資和融資功能相協調，拓寬境外投資者投資境內資本市場渠道
。發展多層次債券市場，加強金融市場基礎設施建設和統籌監管。穩慎扎實推進人民幣國際化。
持續做好重點群體支付服務。健全自主可控的跨境支付體系。推進香港、上海國際金融中心建設
。（ｓｌ）

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