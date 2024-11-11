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AH股新聞

11/11/2024 17:54

【數據解讀】人行主管媒體：社會信心有改善，Ｍ１增速今年首回升

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，１０月末廣義貨幣（Ｍ２）餘額３０９﹒７１
萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒５％，增速優於預期的６﹒９％，並較９月加快０﹒７
個百分點。狹義貨幣（Ｍ１）餘額６３﹒３４萬億元，同比下降６﹒１％，降幅較９月收窄
１﹒３個百分點。人行主管媒體《金融時報》微信公眾號發文指，「金融總量增速穩中有升」，
其中Ｍ１增速是今年以來首次回升；Ｍ２增速則在過去兩個月繼續企穩回升，累計升高１﹒２個
百分點。
　
　　文章引述業內人士分析稱，Ｍ１增速邊際回升，既反映出增量政策加快推進的背景下，經濟
活動企穩向好，社會信心有所改善，也受益於金融市場上投資者風險偏好提升。隨著近期一系列
增量政策的支撐效應進一步落地顯效，Ｍ１增速有望企穩。
　
　　業內專家又認為，Ｍ２增速企穩回升有三方面原因。一是債市和理財資金開始向存款回流。
近期人行出台了一攬子增量金融政策，市場信心得到提振，投資者風險偏好由避險情緒主導轉向
更為積極的資產配置。二是銀行向證券、基金等非銀行業金融機構的融資增加。隨著支持資本市
場穩定發展兩項工具正式推出落地，商業銀行向非銀機構的融資增多，既增強金融市場流動性，
也對派生增加Ｍ２產生了直接的推動作用。三是財政支出加快，財政存款更多轉化為企業存款。
隨著財政支出節奏加快，穩增長逐步加力，帶動實體經濟部門存款同比增多。（ｓｌ）

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