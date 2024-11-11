《國企紅籌》中國外運（５９８）控股股東８４９９萬人幣增持Ａ股

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，控股股
東外運長航首次斥約８４９８﹒６萬元人民幣通過上海證券交易所以集中競價方式增持約
１５９４﹒３萬股Ａ股，佔總股本的約０﹒２２％。
該集團指，增持完成後，外運長航直接持有約３４﹒１１％股權，連同一致行動人合計持有
約５８﹒６９％股權，而有關增持計劃尚未實施完畢，外運長航後續將按照增持計劃繼續擇機增
持該集團Ａ股股份。（ｗｈ）
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11/11/2024 08:47
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東外運長航首次斥約８４９８﹒６萬元人民幣通過上海證券交易所以集中競價方式增持約
１５９４﹒３萬股Ａ股，佔總股本的約０﹒２２％。
該集團指，增持完成後，外運長航直接持有約３４﹒１１％股權，連同一致行動人合計持有
約５８﹒６９％股權，而有關增持計劃尚未實施完畢，外運長航後續將按照增持計劃繼續擇機增
持該集團Ａ股股份。（ｗｈ）
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