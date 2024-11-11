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AH股新聞

11/11/2024 08:37

《國企紅籌》中信建投（６０６６）聘金劍華任總經理兼提名任執董

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中信建投証券（０６０６６）（滬：６０１０６６）公布，聘
任金劍華為總經理、執行委員會委員，任期至第三屆董事會任期結束之日止。此外，該集團指，
金劍華獲提名為執行董事候選人，待股東批准。
　　該集團指，金劍華曾任中信証券投資銀行部副總經理（北京）、投資銀行管理委員會委員、
金融行業組負責人、裝備製造行業組負責人、併購業務線負責人，以及金石投資總經理，中信產
業投資基金管理董事長，中信投資控股副總經理等。（ｗｈ）

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