《國企紅籌》中信建投（６０６６）聘金劍華任總經理兼提名任執董

《經濟通通訊社１１日專訊》中信建投証券（０６０６６）（滬：６０１０６６）公布，聘

任金劍華為總經理、執行委員會委員，任期至第三屆董事會任期結束之日止。此外，該集團指，

金劍華獲提名為執行董事候選人，待股東批准。

該集團指，金劍華曾任中信証券投資銀行部副總經理（北京）、投資銀行管理委員會委員、

金融行業組負責人、裝備製造行業組負責人、併購業務線負責人，以及金石投資總經理，中信產

業投資基金管理董事長，中信投資控股副總經理等。（ｗｈ）

