  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2024 09:13

《駐京專電》人行批准錢塘徵信業務許可，成第三家持牌徵信機構

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人民銀行公告，批准錢塘徵信有限公司個
人徵信業務許可。錢塘徵信成為繼百行徵信、樸道徵信後，第三家持牌的個人徵信機構。
　
＊註冊資本１０億元　股東兼有國企民企＊
　
　　錢塘徵信的註冊地為浙江省杭州市西湖區，註冊資本１０億元人民幣。與樸道徵信類似，其
股東既有國有企業，也有民營企業。各個股東的持股比例是由發起人股東按市場化原則根據各自
情況平等協商後確定。目前，錢塘徵信已按照公司法、公司章程建立了股東會、董事會、監事會
、管理層等現代公司治理結構。
　
＊提供個人信用評價等徵信產品和服務＊
　
　　錢塘徵信成立後，將面向金融機構和個人信息主體，提供個人信用評價等各種個人徵信產品
和服務，與中國人民銀行徵信中心運營的金融信用信息基礎數據庫錯位發展，與百行徵信、樸道
徵信差異化競爭，滿足多元化徵信市場需求。
　　目前，在人民銀行徵信中心有信息的個人數為１１﹒６億人，但沒有任何信貸信息記錄的約
有４億人。個人徵信機構可以對這一塊「空白」形成有益補充，更好滿足消費者和金融機構的徵
信服務需求。

《說說心理話》：講講常見年輕人理財問題！想「人有我有」？認可理財社工分享理財觀念小秘訣！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

特朗普對華開刀

11/11/2024 08:10

大國博弈

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處