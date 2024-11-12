《駐京專電》人行批准錢塘徵信業務許可，成第三家持牌徵信機構

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人民銀行公告，批准錢塘徵信有限公司個

人徵信業務許可。錢塘徵信成為繼百行徵信、樸道徵信後，第三家持牌的個人徵信機構。



＊註冊資本１０億元 股東兼有國企民企＊



錢塘徵信的註冊地為浙江省杭州市西湖區，註冊資本１０億元人民幣。與樸道徵信類似，其

股東既有國有企業，也有民營企業。各個股東的持股比例是由發起人股東按市場化原則根據各自

情況平等協商後確定。目前，錢塘徵信已按照公司法、公司章程建立了股東會、董事會、監事會

、管理層等現代公司治理結構。



＊提供個人信用評價等徵信產品和服務＊



錢塘徵信成立後，將面向金融機構和個人信息主體，提供個人信用評價等各種個人徵信產品

和服務，與中國人民銀行徵信中心運營的金融信用信息基礎數據庫錯位發展，與百行徵信、樸道

徵信差異化競爭，滿足多元化徵信市場需求。

目前，在人民銀行徵信中心有信息的個人數為１１﹒６億人，但沒有任何信貸信息記錄的約

有４億人。個人徵信機構可以對這一塊「空白」形成有益補充，更好滿足消費者和金融機構的徵

信服務需求。

