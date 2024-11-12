《駐滬專電》受累供應減少，上海中原：新房成交面積按周大跌六成

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海樓市新政後新房成交連續向上的勢頭

上周被打破。據上海中原地產數據，上周（１１月４日至１０日），上海新建商品住宅成交面積

１１﹒１９萬平方米，環比減少５８﹒０４％。

成交量大幅縮減的背後是供應的減少。經過一次脈衝式衝高後，上海新房供應已連續兩周下

降。上周供應面積６﹒７９萬平方米，環比減少４０﹒０８％。

基於上周成交的中低產品相對多些，新房成交均價大幅回落至每平方米６﹒３４萬元人民幣

，環比下跌２２﹒１６％。



＊新房供應不順暢阻礙成交的正常發揮＊



上海中原地產資深市場分析師盧文曦表示，新房供應不順暢已經嚴重阻礙了成交的正常發揮

。上周供應的短缺或會對後續成交產生較大限制。尤其是當前不少樓盤單次投放量低於３萬平方

米，說明房企對銷售的信心略顯不足。

不過，近期政策面還在不斷釋放利好消息，比如１０萬億元人民幣的化債舉措，對房企、對

市場來說可以減少地產危機，進一步強化樓市向好發展的信心。近期二手房成交還保持在相對高

位運行，說明市場預期沒有再度向下。在這種熱情的帶動下，若後續供應能恢復，成交還有望再

度回升。

