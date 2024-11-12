《神州頭條》財經報章頭版摘要：Ｍ２增速續回升，穩增長力度加大

《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅持支持性貨幣政策立場，加大調控強度

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中國人大網１１日發布《國務院關於金融工作情況的報告－２０２４年１１月５日在第十四屆全

國人民代表大會常務委員會第十二次會議上》。報告提出，加大貨幣政策逆周期調節力度，為經

濟穩定增長和高質量發展營造良好的貨幣金融環境。以做好金融「五篇大文章」著力點，激勵引

導金融機構優化信貸結構。積極穩妥防範化解金融風險，完善應對股票市場異常波動等政策工具

。



前十個月人民幣貸款增加１６﹒５２萬億元

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人民銀行１１日發布的數據顯示，今年前十個月人民幣貸款增加１６﹒５２萬億元。初步統計，

１０月末社會融資規模存量為４０３﹒４５萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒８％；前十

個月社會融資規模增量累計為２７﹒０６萬億元。



引導資源要素向「新」集聚，資本市場釋放積極信號

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近日，資本市場支持新質生產力發展的信號密集釋放。市場人士預期，資本市場將全方位立體化

發揮上市融資、併購重組、債券發行、私募投資等功能，引導資源要素向「新」集聚，提升服務

覆蓋面和精準度，增加制度包容性，吸引更多中長期資金入市，為發展新質生產力蓄勢賦能。





《上海證券報》



加大貨幣政策調控強度

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人行行長潘功勝日前受國務院委託向全國人大常委會報告２０２３年１０月以來金融工作情況時

表示，要加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動

增量政策落地見效。



物流、商圈熱度折射消費回升態勢明顯

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四季度是傳統的消費旺季。近期公布的系列高頻指標、先行指標數據顯示，物流、商圈等熱度攀

升，居民在線上、線下的消費需求不斷釋放，文化旅遊、住宿餐飲等服務消費活力提升，再加上

政府以「真金白銀」的消費補貼提振市場信心，多位專家分析，消費回升的勢頭向好。



１０月Ｍ２增速繼續回升，金融穩增長力度加大

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廣義貨幣（Ｍ２）增速繼續回升，顯示穩增長力度明顯加大；狹義貨幣（Ｍ１）增速跌幅收窄，

為今年來首次；個人住房貸款規模企穩；貸款利率保持在歷史低位水平；人行１１日發布的金融

數據顯示出實體經濟、流動性環境正在出現積極變化。





《證券時報》



完善應對股票市場異常波動政策工具

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受國務院委託，人行行長潘功勝近日在第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議上作

《國務院關於金融工作情況的報告》。對於下一步工作，潘功勝表示，人行要堅持支持性的貨幣

政策立場，加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性。



一攬子增量政策發力見效，１０月末Ｍ１增速回升

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人行１１日公布的最新金融數據顯示，今年前１０個月，人民幣貸款增加１６﹒５２萬億元，

１０月末人民幣貸款餘額同比增長８％；社會融資規模增量為２７﹒０６萬億元。１０月末的社

融存量同比增長７﹒８％。



「以舊換新」惠民利企，補貼繼續加碼信號明確

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「雙十一」購物節收官，平台促銷疊加家電以舊換新國家補貼，進一步點燃了消費者換新熱情。

以家電為代表的傳統消費需求和供給正在逐步形成正循環。與此同時，財政部、發改委等部門近

期相繼釋放明確信號，明年將擴大消費品以舊換新的品種和規模，商務部門也在陸續推出政策舉

措為消費市場提供更多助力。（ｌｃ）

