《神州經脈》明年起增２天紅假，珠海航展開幕，滬指人幣皆挫

《神州經脈》Ａ股今日（１２日）放量下跌，滬綜指低開低走，午後跌勢轉急，全日收挫

１﹒３９％，創四周以來最大單日跌幅，收報３４２１﹒９７點；創業板曾升逾２％，惟全日計

小跌０﹒０７％，深成指亦跌０﹒６５％。

成交持續高位，兩市全天交易量達２﹒５５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增

４３０億元或１﹒７％，屬連續五個交易日企逾２﹒５萬億以上。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開逾２００點後進一步下挫，盤中跌穿７﹒２４

關，收報７﹒２３７８，較上個交易日４時３０分收盤價大跌４７９點子，三連跌，創８月１日

以來近三個半月新低，全日在７﹒２１２２至７﹒２４３１之間波動。今日人民幣兌一美元中間

價報７﹒１９２７，較上個交易日跌１４１點子，兩連跌，創去年９月１２日以來十四個月新低

，上個交易日報７﹒１７８６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 珠海航展今日開幕，國產第二款隱形戰機殲－３５Ａ正式公開亮相，１架殲－３５Ａ更在

金灣機場上空進行飛行展示。解放軍海軍亦首次正式亮相中國航展，中國自主研製的２款艦載直

升機－－２架直－２０Ｊ直升機和４架直－８Ｃ直升機組成編隊進行飛行展示，由１架殲－

１５Ｄ電子戰飛機與２架殲－１５Ｔ戰鬥機組成的海軍殲－１５系列艦載機編隊也進行了飛行展

示，這亦是殲－１５Ｄ首次公開亮相。



２﹒ 珠海航展首日，中國商飛分別與海航航空集團簽署６０架Ｃ９１９飛機確認訂單和４０架

Ｃ９０９飛機（即ＡＲＪ２１支線客機）確認訂單，並與多彩貴州航空簽署３０架Ｃ９０９飛機

訂單。中國國航則與中國商飛簽署了Ｃ９２９客機首家用戶框架協議。另外，中國航天科技集團

今日與國家相關部門、地方政府、行業用戶、企業代表等簽署了７０餘項合作協議及合作意向，

累計簽約金額近６００億元，再創新高。



３﹒ 小鵬匯天「陸地航母」先飛預訂通道今日開啟，據報限量２００台，定金２萬元，先飛用

戶權益包括飛行器駕駛資質全流程培訓等。「陸地航母」飛行器還在今日開幕的珠海航展上完成

全球公開首飛。小鵬匯天飛行汽車智造基地正在建設中，將生產「陸地航母」的飛行器部分，規

劃年產能１萬台，計劃明年第三季竣工；「陸地航母」將在２０２６年量產交付。



４﹒ 國務院公布《關於修改＜全國年節及紀念日放假辦法＞的決定》，並公布２０２５年部分

節假日安排。每年７個節日合共放假天數由１１天增至１３天，新增春節大除夕及５月２日勞動

節翌日為法定假期。２０２５年放假將是：春節４天（除夕至初三），通過調休放假至少８天，

較原來增加１天；國慶節３天（１０月１日至３日），調休形成７天假期；勞動節２天（５月１

日、２日），調休放假５天，較原來少調休１天；元旦、清明節、端午節、中秋節各１天，除逢

周三外，結合與相連周末調休，形成３天假期。除個別特殊情形外，法定節假日假期前後連續工

作一般不超過６天。



５﹒ 外長王毅在北京同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄第十九輪戰略安全磋商，

就共同關心的重大戰略安全問題全面深入交換意見。雙方一致同意加強協作，維護好中俄關係和

兩國發展振興大局，共同促進全球安全穩定。王毅表示，中方願同俄方一道，著眼國際形勢變化

，密切溝通協調，加強多邊協作，為維護中俄關係高水平發展勢頭提供有力保障，共同維護全球

戰略穩定。



６﹒ 內地第三張個人徵信牌照落在錢塘徵信，螞蟻集團為公司大股東。人民銀行昨日發布公告

，批准錢塘徵信有限公司個人徵信業務許可，螞蟻集團持有該公司３５％的股份，與浙江省旅遊

投資集團有限公司並列為最大股東。



７﹒ 據《彭博》引述據知情人士報道，中國政府計劃降低房產購置相關稅費，加大財政支持重

振房地產市場。知情人士稱，監管機構正在研究一項提議，允許北京和上海等一線城市將購房契

稅從目前的最高３％降至最低１％；而根據最新提議，一線城市料將獲准取消普宅與非普宅標準

，因此對於改善型住房購房者而言，房屋購置成本會顯著降低。



８﹒ 「雙１１」成績表今日凌晨出爐，其中京東雙１１購物用戶數同比增長超２０％，京東採

銷直播訂單量同比增３﹒８倍；超１﹒７萬個品牌成交額同比增長超５倍，超３萬個中小商家成

交額同比增長超２倍；掃地機器人、烘乾機等５１９個家電家居品類成交額同比增２倍，ＡＩ電

腦、ＡＩ手機等多個ＡＩ硬件品類成交額均超１００％。阿里巴巴旗下天貓雙１１全周期有

５８９個品牌成交額破億，同比增長４６﹒５％，刷新歷史紀錄。其中，蘋果、海爾、美的、小

米、ｎｉｋｅ、五糧液等４５個品牌成交額突破１０億元。（ｓｌ）

