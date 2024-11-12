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AH股新聞

12/11/2024 17:00

《鍾之日記》人幣貶數據弱，恒指失守兩萬

　　《鍾之日記》１１月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　特朗普重返白宮效應持續，美元指數一路上揚，人民幣兌一美元中間價今早開報
７﹒１９２７，創去年９月１２日以來十四個月新低，人民幣即期匯率（ＣＮＹ）今早低開逾
２００點後進一步下挫，盤中跌穿７﹒２４關，收報７﹒２３７８，大跌４７９點子，三連跌，
創８月１日以來近三個半月新低。離岸人民幣在盤中連續跌破７﹒２３、７﹒２４、７﹒２５三
個重要關口，創逾三個月以來新低。
　　港股連跌兩日後，今日繼續下探低位，午後更跌穿兩萬關口。恒指全日收報１９８４６，跌
５８０點或２﹒８％，最多曾跌６６５點見１９７６１點，在５０天線（１９７３５點）水平見
支持。全日主板成交超過２３４２億元。
　
＊Ａ股單日跌１﹒４％，近四周最多＊
　
　　Ａ股今日放量下跌，滬綜指低開低走，午後跌勢轉急，全日挫１﹒３９％，創四周以來最大
單日跌幅，收報３４２１﹒９７點；創業板曾升逾２％，惟全日計小跌０﹒０７％，深成指亦跌
０﹒６５％。
　　成交持續高位，兩市全天交易量達２﹒５５萬億元人民幣，較上個交易日增１﹒７％，屬連
續五個交易日企逾２﹒５萬億以上。
　　分析認為，今日市場跳水可能主要是兩個原因：一是美元指數和美債收益率持續大漲；二是
美國費城半導體指數走弱，美國再度嚴控半導體禁令。另外，最新研究顯示，特朗普上場給市場
帶來的預期並不是太友好，可能的貿易戰陰雲，令美國經濟衰退概率自上周總統大選落幕後，從
６５％大幅上升至７５％。
　
＊傾力救市逾月，數據弱，金融股跌＊
　
　　面對經濟下行，中國政府的「一行一局一會」在９月２４日傾巢而出，火力全開，送出降準
、降息、降存量房貸利率、降二套房房貸最低首付比例等政策組合拳；救市措施落地逾月，１０
月多項重磅經濟數據出爐，ＣＰＩ同比漲０﹒３％，升幅較９月回落０﹒１個百分點，創４個月
低位，１０月ＰＰＩ連續第２５個月下降，同比下降２﹒９％，創２０２３年１１月以來的最大
降幅，數據表明政府最新一輪的刺激措施仍不足以使經濟擺脫通縮困擾。
　　昨日（１１日）人行公布的１０月金融數據亦示弱，社融規模增量約１﹒４萬億元（人民幣
．下同），低於預期的１﹒５４５萬億元，並較９月的３﹒７６萬億元減少逾半；１０月新增人
民幣貸款４９００億元，為３個月來最低，亦遠低於９月的１﹒５９萬億元。Ｍ２增速繼續回升
至７﹒５％，顯示穩增長力度明顯加大；而Ｍ１下降６﹒１％，增速跌幅收窄，為今年來首次，
而Ｍ１降幅收斂，主要驅動或在於財政支出加速＋Ａ股活躍所帶動的理財和固收類基金回流存款

　　分析認為，近幾個月的實體融資需求和企業盈利水平偏弱，內地有必要降低融資成本，但需
要考慮銀行淨息差壓力，國內處於政策落實階段，以及中美利差擴大潛在影響等。
　　金融數據弱，中資金融股近全線跌，國壽（０２６２８）挫６﹒１１％，中國平安
（０２３１８）跌４﹒７７％，工行（０１３９８）跌２﹒３１％，建行（００９３９）跌
１﹒６５％，中行（０３９８８）跌１﹒０９％。
　
＊美禁令影響料微，中芯回吐８％＊
　
　　昨日有外電消息稱，美國商務部去信台積電，要求其停止向中國市場提供用於ＡＩ的７納米
及以下尖端芯片，台積電日前已通知中國客戶停供事宜。消息令國產芯片替代預期上升，半導體
產業鏈昨日集體上漲。市場最新傳出三星晶圓代工業務部門，也向中國內地客戶發出了類似通知
。不過，摩根士丹利與花旗證券等大行紛紛出具報告認為，該禁令對台積電影響有限。
　　大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，台積電營收中來自中國雲端ＡＩ半導體的收入佔比非常
有限，僅約１％。他並認為，中國雲端服務提供商客戶仍可透過其它途徑進口美國晶片供應商的
產品，如英偉達的Ｈ２０和英特爾的Ｇａｕｄｉ　３等。
　　花旗半導體產業分析師陳佳儀也指出，統計整體中國內地客戶僅佔台積電營收貢獻約１１％
，且多為智慧型手機與加密貨幣芯片等非ＡＩ應用。至於集邦科技亦預期美方新政衝擊有限，估
算若相關規範發酵，將影響台積電整體營收約５－８％。
　　供應規模不大，意味著即使實施新禁令，對中國芯片行業的影響亦有限，芯片股今日全線回
吐，中芯（００９８１）挫近８％，上海復旦（０１３８５）亦跌７﹒９％，ＡＳＭＰＴ
（００５２２）軟７﹒２％，華虹半導體（０１３４７）收跌５﹒５％，晶門半導體
（０２８７８）跌逾５％。
　　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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