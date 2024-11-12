  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2024 10:09

《Ａ股焦點》通威股份升０﹒１％，擬收購企業潤陽股份泰國廠停工

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地光伏行業史上最大的併購案增加新變數。據內媒報道，硅
料龍頭通威股份（滬：６００４３８）擬不超過５０億元（人民幣．下同）收購的光伏企業－－
出貨量曾排名全球前三的江蘇潤陽新能源科技股份有限公司（以下簡稱潤陽股份），近期多個海
外項目陷入停產。通威股份目前微升０﹒１３％。
　
＊泰國４期組件廠停工６０天，電池廠部分停工＊
　
　　潤陽股份泰國４期組件廠已停工，停工時間為１１月７日起至２０２５年１月５日止（共
６０天），員工陸續回國。泰國４期組件廠內部文件顯示，生產受相關政策及市場需求影響，目
前訂單不穩定，對生產連續性造成影響。在停工期間，公司將按照泰國勞工保護法的要求，向員
工支付７５％的工資。此外，潤陽股份泰國電池廠為部分停工狀態，從１１月９日至１１月３０
日放假。
　
　　據《第一財經》報道，多位光伏產業的業內人士證實了潤陽股份泰國工廠停工一事。報道引
述潤陽股份某前高管稱，「確實有了解到一些情況，但因目前已從公司離開，對（泰國工廠停工
）一事不便作明確回覆。」
　
＊光伏行業最大併購案，潤陽股份ＩＰＯ失敗＊
　
　　今年８月１４日，通威股份公告，計劃向潤陽股份增資不超過５０億元，取得潤陽股份不低
於５１％的股權。若該交易成功落地，將成為光伏行業歷史上最大的一宗併購案。關於潤陽海外
工廠停工對併購的潛在影響，接近通威股份人士稱，現在跟潤陽股份並無股權關係，潤陽股份是
否停產是該公司經營管理層的決定。
　
　　資料顯示，潤陽股份是光伏電池行業的一梯隊公司。２０２０年至２０２２年，公司營收由
４７﹒９８億元增長至２２０﹒３８億元。作為行業明星企業，潤陽股份的轉折點來源於ＩＰＯ
失敗。２０２３年６月公司ＩＰＯ獲批，在獲批１２月之內，潤陽股份上市進程無任何消息。
２０２３年潤陽股份光伏電池出貨量已跌至全球第五，到了今年上半年，潤陽股份已不在前五排
名中。（ｊｑ）

【你點睇？】《施政報告》提出醫療改革，盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體，你是否支持？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

如何評價總統大選中的Loser

12/11/2024 15:23

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處