《Ａ股焦點》通威股份升０﹒１％，擬收購企業潤陽股份泰國廠停工

《經濟通通訊社１２日專訊》內地光伏行業史上最大的併購案增加新變數。據內媒報道，硅

料龍頭通威股份（滬：６００４３８）擬不超過５０億元（人民幣．下同）收購的光伏企業－－

出貨量曾排名全球前三的江蘇潤陽新能源科技股份有限公司（以下簡稱潤陽股份），近期多個海

外項目陷入停產。通威股份目前微升０﹒１３％。



＊泰國４期組件廠停工６０天，電池廠部分停工＊



潤陽股份泰國４期組件廠已停工，停工時間為１１月７日起至２０２５年１月５日止（共

６０天），員工陸續回國。泰國４期組件廠內部文件顯示，生產受相關政策及市場需求影響，目

前訂單不穩定，對生產連續性造成影響。在停工期間，公司將按照泰國勞工保護法的要求，向員

工支付７５％的工資。此外，潤陽股份泰國電池廠為部分停工狀態，從１１月９日至１１月３０

日放假。



據《第一財經》報道，多位光伏產業的業內人士證實了潤陽股份泰國工廠停工一事。報道引

述潤陽股份某前高管稱，「確實有了解到一些情況，但因目前已從公司離開，對（泰國工廠停工

）一事不便作明確回覆。」



＊光伏行業最大併購案，潤陽股份ＩＰＯ失敗＊



今年８月１４日，通威股份公告，計劃向潤陽股份增資不超過５０億元，取得潤陽股份不低

於５１％的股權。若該交易成功落地，將成為光伏行業歷史上最大的一宗併購案。關於潤陽海外

工廠停工對併購的潛在影響，接近通威股份人士稱，現在跟潤陽股份並無股權關係，潤陽股份是

否停產是該公司經營管理層的決定。



資料顯示，潤陽股份是光伏電池行業的一梯隊公司。２０２０年至２０２２年，公司營收由

４７﹒９８億元增長至２２０﹒３８億元。作為行業明星企業，潤陽股份的轉折點來源於ＩＰＯ

失敗。２０２３年６月公司ＩＰＯ獲批，在獲批１２月之內，潤陽股份上市進程無任何消息。

２０２３年潤陽股份光伏電池出貨量已跌至全球第五，到了今年上半年，潤陽股份已不在前五排

名中。（ｊｑ）

