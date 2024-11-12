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AH股新聞

12/11/2024 08:35

《駐滬專電》上海浦發虹灣小區隔壁現「毒地」，百名業主要求退房

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》等待年底交房的上海市浦發虹灣小區業主
們近日發現，他們購買的商品房馬路對面竟然是一塊原為浦東電鍍廠、至今仍存在土壤和地下水
污染的「毒地」。
　
　　這塊「毒地」位於浦東新區唐鎮，截至今年６月３０日仍在《上海市建設用地土壤污染風險
管控和修復名錄》中。通過申請信息公開，業主們拿到了２０２２年８月由上海市環境科學研究
院出具的風險評估報告，其結論是該地塊土壤中１６種污染物超過人體可接受水平，包括苯並
（ａ）芘、苯並（ａ）蒽等芳香烴和銅、銻、鋅、鈷、鎳等重金屬，地下水中三氯乙烯、１，２
－二氯丙烷的含量超過了人體可接受水平。然而，開發商在售房時並未提到相鄰地塊可能存在的
環境污染風險。
　
　　發現鄰地有毒後，業主與開發商進行了多次溝通，有百餘名業主希望能夠退房，也有業主希
望賠償損失或拿出其他令業主滿意的解決方案，但均無功而返，甚至爆發衝突。
　
　　《財新網》引述上海華勤基信律師事務所高級合夥人張異表示，目前暫計有１０４位業主委
託其團隊進行信訪維權，其中１０２位業主要求退房，撤銷《預售合同》及網簽登記，要求開發
商返還購房款本息、資金佔用損失，並返還已支付貸款本息（有貸款的業主）。暫計８３戶業主
已正式委託張異律師團隊提起訴訟，案件已在法院立案。
　
　　浦發虹灣的開發商為上海浦發虹灣房地產開發有限公司，成立於２０１４年９月，由上海市
浦東新區房地產集團和上海唐鎮投資發展集團分別持股５１％和４９％，前者是上海浦發集團的
全資子公司。浦發虹灣開發公司即浦發集團和唐鎮政府合資的項目公司。

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