【大國博弈】路透分析：中國積極投資，特朗普已輸掉南美貿易戰

《經濟通通訊社１２日專訊》中國國家主席習近平將於本月１３日至１７日，赴秘魯利馬出

席亞太經合組織（ＡＰＥＣ）第三十一次領導人非正式會議，並對秘魯國事訪問。《路透》分析

指出，美國候任總統特朗普的新政府將發現，自己在南美銅礦大國秘魯與中國的貿易戰中已經處

於失敗的一方。



＊秘魯ＡＰＥＣ會議或再上演「習拜會」＊



據悉，習近平本周預計將參加由中國興建的秘魯錢凱（Ｃｈａｎｃａｙ）深水港揭幕儀式，

即將卸任的美國總統拜登也在嘉賓名單上。

秘魯問題體現出白宮在南美洲面臨的更大挑戰。由於中國對南美洲主要出口產品具有龐大需

求，包括玉米、銅礦、大豆、牛肉和製造電池所需的鋰金屬等，中國在區內的勢力迅速擴大。這

使得北京成為從巴西到智利和阿根廷的首選貿易夥伴，削弱了華盛頓在此地的政治影響力，這一

趨勢在特朗普首任個任期內進一步加劇，在拜登執政期間又更加擴大。

聯合國商品貿易統計數據庫顯示，去年秘魯與中國的貿易額，較秘魯與美國同期貿易額領先

１６３億美元，與十幾年前美國仍是秘魯最大貿易夥伴相比，情況發生了巨大逆轉。同時，從能

源到礦產，中國都在積極投資南美洲產業。

美國前國務院官員Ｅｒｉｃ Ｆａｒｎｓｗｏｒｔｈ表示：「中國積極進入該地區，並準備

長期留在那裏。除非美國以新的、更有效的方式優先考慮區域經濟政策，否則該地區將繼續向中

國利益傾斜。」（ｒｙ）

