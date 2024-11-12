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AH股新聞

12/11/2024 08:34

【大國博弈】路透分析：中國積極投資，特朗普已輸掉南美貿易戰

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國國家主席習近平將於本月１３日至１７日，赴秘魯利馬出
席亞太經合組織（ＡＰＥＣ）第三十一次領導人非正式會議，並對秘魯國事訪問。《路透》分析
指出，美國候任總統特朗普的新政府將發現，自己在南美銅礦大國秘魯與中國的貿易戰中已經處
於失敗的一方。
　
＊秘魯ＡＰＥＣ會議或再上演「習拜會」＊
　
　　據悉，習近平本周預計將參加由中國興建的秘魯錢凱（Ｃｈａｎｃａｙ）深水港揭幕儀式，
即將卸任的美國總統拜登也在嘉賓名單上。
　　秘魯問題體現出白宮在南美洲面臨的更大挑戰。由於中國對南美洲主要出口產品具有龐大需
求，包括玉米、銅礦、大豆、牛肉和製造電池所需的鋰金屬等，中國在區內的勢力迅速擴大。這
使得北京成為從巴西到智利和阿根廷的首選貿易夥伴，削弱了華盛頓在此地的政治影響力，這一
趨勢在特朗普首任個任期內進一步加劇，在拜登執政期間又更加擴大。
　　聯合國商品貿易統計數據庫顯示，去年秘魯與中國的貿易額，較秘魯與美國同期貿易額領先
１６３億美元，與十幾年前美國仍是秘魯最大貿易夥伴相比，情況發生了巨大逆轉。同時，從能
源到礦產，中國都在積極投資南美洲產業。
　　美國前國務院官員Ｅｒｉｃ　Ｆａｒｎｓｗｏｒｔｈ表示：「中國積極進入該地區，並準備
長期留在那裏。除非美國以新的、更有效的方式優先考慮區域經濟政策，否則該地區將繼續向中
國利益傾斜。」（ｒｙ）

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