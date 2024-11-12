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AH股新聞

12/11/2024 08:51

【雙１１】京東購物用戶數增長２０％，天貓５８９個品牌成交破億

　　《經濟通通訊社１２日專訊》今日淩晨，京東（０９６１８）發布了今年雙１１戰報總數據
。數據顯示，截至１１月１１日２３：５９，京東雙１１購物用戶數同比增長超２０％，京東採
銷直播訂單量同比增３﹒８倍。超１﹒７萬個品牌成交額同比增長超５倍，超３萬個中小商家成
交額同比增長超２倍。
　　京東稱，全國逾九成縣域農村地區均有消費者通過京東進行以舊換新，大屏電視成為換新首
選，掃地機器人、烘乾機等在內的５１９個家電家居品類成交額同比增２倍，ＡＩ電腦、ＡＩ手
機等多個ＡＩ硬件品類成交額均超１００％。
　
＊４５個品牌天貓雙１１成交額突破１０億＊
　
　　至於阿里巴巴（０９９８８）旗下的天貓公布，今年雙１１成交總額強勁增長，購買用戶規
模創新高，雙１１全周期有５８９個品牌成交額破億人民幣，同比增長４６﹒５％，刷新歷史紀
錄。其中，蘋果、海爾、美的、小米、ｎｉｋｅ、五糧液等４５個品牌成交額突破１０億元人民
幣。
　　另外，截至１１月１１日零點，８８ＶＩＰ會員下單人數同比去年同期增長超５０％。過去
一年，淘寶８８ＶＩＰ持續保持雙位數增長，截至６月會員規模超４２００萬，是國內最大規模
電商付費會員。８８ＶＩＰ年度合作品牌規模同比增長超３００％，成為今年天貓雙１１品牌生
意爆發新驅動。（ｒｙ）

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