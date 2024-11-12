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AH股新聞

12/11/2024 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０１％，社融增量遜預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》特朗普勝選效應持續，比特幣創新高，美股周一（１１日）延
續強勢；另邊廂，中國１０月份金融數據弱，社融規模增量約１﹒４萬億元（人民幣．下同），
低於預期的１﹒５４５萬億元，並較９月的３﹒７６萬億元減少逾半；１０月新增人民幣貸款
４９００億元，為３個月來最低，亦遠低於９月的１﹒５９萬億元。
　　金融數據弱，顯示企業信心仍有待改善，滬綜指小幅低開０﹒０１％，報３４６９﹒８９點
，深成指則高開０﹒３７％，創業板高開０﹒９９％。鋰礦、家電消費股開盤拉升。
　　財政刺激方案落地後，市場失落於並無直接支出提振內需，官媒今日發表評論文章穩定預期
。《人民日報》發表金社平文章，稱中國實現５％左右預期目標的信心在增強，並引述國家主席
習近平近期兩次發言，強調中國今年應在剩下的兩個月努力實現全年經濟社會發展目標。文章又
引述中國宏觀經濟研究院院長黃漢權表示：「隨著政策效應不斷顯效，全年經濟將呈現前高、中
低、後揚走勢」。
　　人民銀行公布，今日進行１２５５億元７天期逆回購，公開市場有１８３億元逆回購到期，
即今日淨投放１０７２億元。（ｒｙ）

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