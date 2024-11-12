《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０６％，醫藥醫療股逆勢走強

《經濟通通訊社１２日專訊》滬深股市三大股指今日走勢分化，滬指小幅低開，盤中一度轉

升，惟午間收市前已經掉頭回落，半日收跌０﹒０６％，報３４６７﹒９２點，深成指及創業板

指走勢較強，分別收升１﹒０２％及１﹒７８％。滬深兩市半日成交額１５９３５億元（人民幣

．下同），較上個交易日增加１５４億元或１％。

盤面上，醫藥、醫療保健、民營醫院等全面走強，其中，皓宸醫療（深：００２６２２）、

國際醫學（深：０００５１６）、新里程（深：００２２１９）、魯抗醫藥

（滬：６００７８９）及四環生物（深：０００５１８）紛紛漲停。下跌方面，軍工股集體回調

，航空跌超３％，船舶走低１﹒５％，軍工信息亦跌２％。第十五屆中國航展今日起一連６日在

珠海舉行。本次航展中，殲－３５Ａ等先進戰機將集體亮相，中國空軍大秀「肌肉」，惟軍工股

已提前升，今日板塊回吐。



＊美國新禁令影響料微，半導體回吐＊



外媒早前報道稱，美國商務部去信台積電，要求停止向中國供貨ＡＩ尖端芯片產品，消息令

國產芯片替代預期上升，半導體產業鏈昨日漲足一日。不過，最新業內分析指出，中國內地佔台

積電營收相當有限，僅為整體營收的１％，事件對台積電影響非常有限，這也說明台積電向中國

市場供貨並不多。

滬深芯片半導體相關板塊集體回吐，光刻機方向領跌，永新光學（滬：６０３２９７）重挫

８％，中孚信息（深：３００６５９）跌７﹒２％，艾森股份（滬：６８８７２０）半日跌

６﹒８％，茂萊光學（滬：６８８５０２）跌６﹒６％，富樂德（深：３０１２９７）跌

６﹒２％，珂瑪科技（深：３０１６１１）軟５﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）也跌

２﹒７％。（ｒｙ）

