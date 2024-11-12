  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2024 11:41

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０６％，醫藥醫療股逆勢走強

　　《經濟通通訊社１２日專訊》滬深股市三大股指今日走勢分化，滬指小幅低開，盤中一度轉
升，惟午間收市前已經掉頭回落，半日收跌０﹒０６％，報３４６７﹒９２點，深成指及創業板
指走勢較強，分別收升１﹒０２％及１﹒７８％。滬深兩市半日成交額１５９３５億元（人民幣
．下同），較上個交易日增加１５４億元或１％。
　　盤面上，醫藥、醫療保健、民營醫院等全面走強，其中，皓宸醫療（深：００２６２２）、
國際醫學（深：０００５１６）、新里程（深：００２２１９）、魯抗醫藥
（滬：６００７８９）及四環生物（深：０００５１８）紛紛漲停。下跌方面，軍工股集體回調
，航空跌超３％，船舶走低１﹒５％，軍工信息亦跌２％。第十五屆中國航展今日起一連６日在
珠海舉行。本次航展中，殲－３５Ａ等先進戰機將集體亮相，中國空軍大秀「肌肉」，惟軍工股
已提前升，今日板塊回吐。
　
＊美國新禁令影響料微，半導體回吐＊
　
　　外媒早前報道稱，美國商務部去信台積電，要求停止向中國供貨ＡＩ尖端芯片產品，消息令
國產芯片替代預期上升，半導體產業鏈昨日漲足一日。不過，最新業內分析指出，中國內地佔台
積電營收相當有限，僅為整體營收的１％，事件對台積電影響非常有限，這也說明台積電向中國
市場供貨並不多。
　　滬深芯片半導體相關板塊集體回吐，光刻機方向領跌，永新光學（滬：６０３２９７）重挫
８％，中孚信息（深：３００６５９）跌７﹒２％，艾森股份（滬：６８８７２０）半日跌
６﹒８％，茂萊光學（滬：６８８５０２）跌６﹒６％，富樂德（深：３０１２９７）跌
６﹒２％，珂瑪科技（深：３０１６１１）軟５﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）也跌
２﹒７％。（ｒｙ）

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

如何評價總統大選中的Loser

12/11/2024 15:23

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處