《Ａ股行情》滬指午後震盪跌１﹒４％，成交連續五日超２﹒５萬億

《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股今日放量下跌，滬綜指低開低走，午後跌勢轉急，全日收
挫１﹒３９％，創四周以來最大單日跌幅，收報３４２１﹒９７點；創業板曾升逾２％，惟全日
計小跌０﹒０７％，深成指亦跌０﹒６５％。
成交持續高位，兩市全天交易量達２﹒５５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增
４３０億元或１﹒７％，屬連續五個交易日企逾２﹒５萬億以上。
盤面上，軍工股集體調整，中航沈飛（滬：６００７６０）挫７﹒８％，利君股份
（深：００２６５１）近跌停，晨曦航空（深：３００５８１）、華秦科技
（滬：６８８２８１）跌幅靠前。珠海航展今日開幕，惟消息炒作多日，板塊明顯回吐。此外，
大金融板塊亦走低，證券跌２﹒３％，保險股挫３﹒４％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌近
４％。
有分析認為，今日市場跳水可能主要是兩個原因：一是美元指數和美債收益率持續大漲；二
是美國費城半導體指數走弱，美國再度嚴控半導體禁令。另外，最新研究顯示，特朗普上場給市
場帶來的預期並不是太友好，可能的貿易戰陰雲，令美國經濟衰退概率自上周總統大選落幕後，
從６５％大幅上升至７５％。
半導體展開調整，中芯國際（滬：６８８９８１）挫３﹒７％，偉測科技
（滬：６８８３７２）、賽微微電（滬：６８８３２５）約跌７﹒９％。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ４０８５﹒７４ －１﹒１０
上證綜合指數 ３４２１﹒９７ －１﹒３９ １０３９６﹒００
上證Ａ股指數 ３５８６﹒９４ －１﹒３９
深證成份指數 １１３１４﹒４６ －０﹒６５ １５１１１﹒２０
深圳創業板指數 ２３９０﹒８０ －０﹒０７
上證Ｂ股指數 ２７８﹒６９ －０﹒７２ ３﹒５３
深證Ｂ股指數 １２８２﹒７７ －０﹒１４ １﹒９３
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