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AH股新聞

12/11/2024 15:07

《Ａ股行情》滬指午後震盪跌１﹒４％，成交連續五日超２﹒５萬億

　　《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股今日放量下跌，滬綜指低開低走，午後跌勢轉急，全日收
挫１﹒３９％，創四周以來最大單日跌幅，收報３４２１﹒９７點；創業板曾升逾２％，惟全日
計小跌０﹒０７％，深成指亦跌０﹒６５％。
　　成交持續高位，兩市全天交易量達２﹒５５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增
４３０億元或１﹒７％，屬連續五個交易日企逾２﹒５萬億以上。
　　盤面上，軍工股集體調整，中航沈飛（滬：６００７６０）挫７﹒８％，利君股份
（深：００２６５１）近跌停，晨曦航空（深：３００５８１）、華秦科技
（滬：６８８２８１）跌幅靠前。珠海航展今日開幕，惟消息炒作多日，板塊明顯回吐。此外，
大金融板塊亦走低，證券跌２﹒３％，保險股挫３﹒４％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌近
４％。
　　有分析認為，今日市場跳水可能主要是兩個原因：一是美元指數和美債收益率持續大漲；二
是美國費城半導體指數走弱，美國再度嚴控半導體禁令。另外，最新研究顯示，特朗普上場給市
場帶來的預期並不是太友好，可能的貿易戰陰雲，令美國經濟衰退概率自上周總統大選落幕後，
從６５％大幅上升至７５％。　　
　　半導體展開調整，中芯國際（滬：６８８９８１）挫３﹒７％，偉測科技
（滬：６８８３７２）、賽微微電（滬：６８８３２５）約跌７﹒９％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４０８５﹒７４　　－１﹒１０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３４２１﹒９７　　－１﹒３９　　　１０３９６﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３５８６﹒９４　　－１﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１３１４﹒４６　－０﹒６５　　　１５１１１﹒２０　　
　　深圳創業板指數　２３９０﹒８０　　－０﹒０７　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７８﹒６９　　－０﹒７２　　　　　３﹒５３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２８２﹒７７　　－０﹒１４　　　　　１﹒９３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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