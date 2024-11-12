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AH股新聞

12/11/2024 10:14

【傾力救市】人行媒體：人行日益重視預期引導，多渠道解讀政策

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行主管媒體《金融時報》發表文章稱，該報記者關注到
一個明確信號－－人行的政策溝通機制愈發透明、通暢。從近年人行的諸多表述可以看到，其對
預期引導更為重視。
　
　　一是對外溝通更有信息量，人行行長潘功勝在國新辦發布會上披露降準、降息等政策，極大
提振市場信心。二是多渠道、遞進式加強宣傳解讀，以長期國債收益率為例，人行先是在貨幣政
策委員會例會新聞稿上表示關切，後又陸續通過接受《金融時報》採訪、貨政報告專欄等方式，
持續提示長期國債利率潛在風險，還對未來開展國債賣出操作進行說明。三是不回避問題，主動
答疑解惑，對市場關心的實際利率偏高問題，人行在一季度發布會上就正面分析了實際利率的階
段性和結構性特徵。四是語言更直白，科普性增強，今年一季度貨幣政策執行報告專欄就用了老
百姓能看得懂的語言，解釋了「錢去哪、錢在哪」的問題；在提示長期國債風險時，也通俗地說
明了久期放大效應等債券專業詞匯。
　
＊專家：通過新途徑及時與市場溝通，提振信心並提升政策效果＊
　
　　報道還引述招聯首席研究員董希淼稱，近年來預期傳導渠道發生了很大變化。以前依靠新聞
發布會、官方新聞稿、專家採訪解讀等傳統渠道的做法輻射面不夠，現在，微信、微博等互聯網
和自媒體信息傳播渠道的影響更為廣泛。一篇自媒體「小作文」經過蝴蝶效應，有可能對市場預
期形成較大擾動。這些都需要人行通過新途徑，及時充分與市場溝通，把政策意圖、市場關注問
題講清楚，在提振市場信心的同時，提升人行政策效果。（ｓｌ）

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