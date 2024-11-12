《Ａ股焦點》廣汽Ａ漲４％，已退出與比亞迪合資新能源客車公司

《經濟通通訊社１２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司近日

發生工商變更，廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）退出股東行列，部分主要人員也

發生變更。



廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司成立於２０１４年８月，法定代表人為陳道宏，註冊資

本３億元（人民幣．下同），原本由比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）和廣汽集團分

別持股５１％和４９％，經營範圍含汽車零部件及配件製造、汽車零配件設計服務、汽車銷售、

汽車零配件批發、電力輸送設施安裝工程服務、工程和技術研究和試驗發展、能源技術研究等。

據報該公司原計劃投資３０億元，實現年產能５０００輛，但經營效果不佳。



股東信息顯示，該公司現由比亞迪全資持股。



內媒１０月報道指，廣汽集團持有的廣汽比亞迪新能源客車全部４９％股權，在廣東聯合產

權交易中心公開掛牌轉讓，底價約１﹒０４億元。轉讓完成後，廣汽比亞迪新能源客車將無法使

用「廣汽」品牌及相關無形資產，同時喪失以國家出資企業子企業身份運營的權利。



廣汽集團ＡＨ股價齊升，Ａ股現升４﹒３％，報９﹒２元；Ｈ股現飆逾６％，報３﹒３２港

元。（ｓｌ）

