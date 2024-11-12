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12/11/2024 10:51

《ＡＩ熱潮》百度發布文生圖技術ｉＲＡＧ：生成超真實無幻覺圖片

　　《經濟通通訊社１２日專訊》百度世界大會２０２４今日在上海舉行，百度（０９８８８）
創始人李彥宏在會上發布檢索增強的文生圖技術ｉＲＡＧ，指其將百度搜索的億級圖片資源跟強
大的基礎模型能力相結合，可以生成各種超真實的圖片，整體效果遠遠超過文生圖原生系統，「
去掉了機器味」。
　
　　李彥宏稱，ＡＩ行業過去２４個月的最大變化是「大模型基本消除了幻覺」，並指ｉＲＡＧ
技術極大地提高了ＡＩ生成圖片的可用性，具備無幻覺、超真實、沒成本，立等可取等商業價值

　
　　此外，李彥宏表示，截至１１月初，百度文心大模型的日均調用量已經超過１５億，相較一
年前首次披露的５０００萬次，增長約３０倍。他並指出，在基礎模型能力就緒後，將迎來ＡＩ
應用的群星閃耀時刻。
　
　　他認為，ＡＩ應用的量大應用方向有兩個－－智能體和產業應用，而智能體將是ＡＩ應用最
主流的形態。目前智能體就像ＰＣ時代做網站，或者移動時代做自媒體帳號，不同之處在於智能
體更智能，可能會變成ＡＩ原生時代內容信息和服務的新的載體，因為智能體的門檻足夠低，「
誰都能上手」，天花板也足夠高，可以做出功能非常強大的應用。（ｓｌ）

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