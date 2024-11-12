《中國要聞》珠海航展首日中國商飛賣１３０架Ｃ９１９、Ｃ９０９

《經濟通通訊社１２日專訊》第十五屆中國國際航空航天博覽會（又稱「珠海航展」）今日

（在珠海開幕，為期６天。在航展首日，中國商飛已斬獲最少１３０架飛機訂單，包括分別與海

航航空集團簽署６０架Ｃ９１９飛機確認訂單和４０架Ｃ９０９飛機確認訂單；與多彩貴州航空

簽署３０架Ｃ９０９飛機訂單，其中２０架為確認訂單，１０架為意向訂單。



Ｃ９０９即中國商飛自主研製的ＡＲＪ２１支線客機，中國商飛今日在航展上正式宣布

ＡＲＪ２１新增商業名稱Ｃ９０９。Ｃ９０９截至目前已交付１５０架，載客量約１７００萬人

次，飛行時長達５０萬小時，在中國支線航空機隊佔比達６０％。



＊國航簽約成Ｃ９２９寬體客機首家用戶＊



此外，尚在初步設計階段的Ｃ９２９國產寬體客機首個意向客戶也在航展出現。中國國航

（００７５３）（滬：６０１１１１）今日與中國商飛簽署了Ｃ９２９客機首家用戶框架協議。

據現場介紹，Ｃ９２９寬體客機為典型三艙，座位數２８２個，全機長６３﹒８米，翼展

６３﹒９米。



中國商飛今日還與加拿大飛行模擬機製造商ＣＡＥ簽訂了４台Ｃ９１９和４台Ｃ９０９全動

飛行模擬機採購協議。這些飛行模擬機交付後，將用於開展相應的初始、轉機型、復訓等訓練業

務，以滿足不斷增長的飛行員培訓需求。（ｓｌ）

